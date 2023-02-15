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轉型 SUV、車長縮短 第六代 Renault Espace 再度釋出預告

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

法國汽車品牌 Renault 稍早前預告全新第六代 Espace 將於今年春季正式亮相，並且開始進行前導預告的動作，而近日則再度公開新車的側面剪影圖，透露初其從MPV 造型轉變為七人座 SUV 的車格。

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全新第六代 Renault Espace 將採用 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟旗下的第三代 CMF-CD 模組化平台打造，產品定位將高於 Austral 並加大尺碼。動力方面，推測將套用含有 12V 輕油電技術的 1.3 TCe 渦輪引擎、48V 輕油電技術的 1.2TCe 渦輪引擎以及頂級的 400V 架構 E-Tech 混合動力，底盤提供前驅車型或 4CONTROL Advanced 四驅車型，更可搭配四輪轉向系統。

全新第六代 Renault Espace 確認將轉型為 SUV 車格。
外觀設計上雖然尚未完全透露，但可以預想其將擁有與 Renault Austral 相似的家族化造型，如車頭的全新扁平化廠徽、刀鋒式日行燈等，車側則具有高聳的腰線，車尾將配置雙 C 字型 LED 導光燈組，而車身總長度約為 4.72 公尺，相較於第五代的 MPV 車格縮短 14 公分，不過車身寬度則會進一步擴大來獲取更多的空間運用。

動力方面，原廠公布的 Espace 徽飾最後的e 字母採用金色的處理，表明它將採用混合動力系統，有望提供12V 輕油電技術的 1.3 TCe 渦輪引擎、48V 輕油電技術的 1.2TCe 渦輪引擎以及頂級的 400V 架構 E-Tech 混合動力，底盤提供前驅車型或 4CONTROL Advanced 四驅車型，更可搭配四輪轉向系統。

Renault Escpace 獨霸歐陸大型休旅市場多年，在全尺寸休旅車中具有傳奇性的地位。然而對應 SUV 的熱潮也不得面臨轉型，至於未來的市場接受度如何，想必是未來值得關注的部分。

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