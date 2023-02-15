加速電能轉型 Ford 宣布將於密西根州設立全新磷酸鐵鋰電池工廠

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Ford 宣布將在密西根州設立全新磷酸鐵鋰電池工廠。Ford 全新電池工廠將命名為密西根 BlueOval電池產業園，預計投入生產的時間點為2026年，初期年產能約為 35GWh，每年可為約40萬輛 Ford電動車提供動力電池模組，視市場規模擴充工廠產能。Ford 亦承諾到2026年將在電動車上投資超過 500 億美元。而從2019年到目前為止，Ford 與電池技術合作夥伴已投資超過 176億美元在美國設立電動車及電池的生產基地。
Ford 今年目標將在年底達成全球 60 萬輛電動車的產能目標，並於 2026年實現200萬輛電動車年產能。而透過磷酸鐵鋰電池技術，能幫助Ford的電動車款在2026年實現稅前利潤率 8% 的目標。預計在今年底開始，北美市場的 Mustang Mach-E 和 F-150 Lightning純電皮卡都將提供磷酸鐵鋰電池模組的選擇。另外新工廠除了將與寧德時代合作，Ford 早已與 LG新能源和SK On 等電池供應商合作，都將有助於品牌福特進一步提升電池產能和發展電池技術。
在永續發展部分，Ford規劃在 2050年前於全球市場內實現車輛、運營和供應鏈的碳中和。而除了作為最早遵守巴黎協定的汽車廠之一，Ford 還加入RouteZero，一個致力於2040年在全球實現零排放的乘用車和貨車聯盟，該聯盟的目標是在2035年於美國、歐洲和中國等主要汽車市場實現零排放。