美食家點評 張瑀庭1992年開業的30老店「鼎旺麻辣鍋」讓原本不那麼愛吃麻辣火鍋的美食家張瑀庭也愛上！因為這家是用工藝講究的精神來做食物，不管幾年都不偷工也不減料，滋味道地，食材講究，加上裝潢時尚，鼎旺讓吃麻辣鍋充滿「食尚」，好像在咖啡館或是小酒館吃鍋，深受外賓、品牌、行銷人的喜愛。
張瑀庭推薦必點的台灣本地牛肉、花枝丸，肉片肉質嫩滑鮮甜，花枝丸沒有添加任何粉料，吃來口感紮實。我是廣告 請繼續往下閱讀
「鼎旺」堅持嚴選品質一流的辛香料，做最美味的鍋底，30年來培養無數老主顧。麻辣湯頭選用牛骨高湯、牛油、蔬菜，以大紅袍花椒、二荊條、八角、草果、月桂葉等中藥精熬而成。張瑀庭喜歡他們家的麻辣湯底麻而不辣，徬彿只是幫食材添香，吃的還是食材的原味，對她而言，坊間的麻辣鍋口味太重，太麻太辣。另外值得一提的是，湯底的豆腐是水豆腐，特別嫩滑，吃得到濃郁的豆香味，鴨血和豆腐細看都充滿孔洞，都是天然的呈現，讓人吃來安心。傳統原味沾醬調配吃法：蒜花2湯匙＋白醋3：香麻油1，最後加入1∼2匙的麻辣湯頭即可。
店家資訊
鼎旺麻辣鍋
地址：台北市大安區大安路一段251號（鼎旺1店）、大安路一段229號（鼎旺2店）
電話：02-2704-4172
時間：週日至週四11:30-14:00、17:00-22:00，週五11:3014:00、17:00-20:30，週六11:30-22:00
FB：dingwangone
消費：鍋底收費成人150元，孩童身高130-150公分75元，續加鍋底免費
這篇文章 老饕推薦｜中藥精熬麻辣鍋底美味講究 必點祕製銷魂滷鳳爪 最早出現於 行遍天下旅遊網