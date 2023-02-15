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歐洲獨家販售 / 限量 999 台　Mini Cooper SE Convertible 量產版登場

7Car 小七車觀點

繼去年 7 月發表原型車後，BMW 集團旗下英國汽車品牌 Mini 近日宣布推出 Cooper SE Convertible 量產版，將於歐洲市場獨家販售並僅限量生產 999 台，建議售價目前則尚未公布。

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Mini Cooper SE Convertible
Mini Cooper SE Convertible
Cooper SE Convertible 尺碼分別是 3,863x1,727x2,495 (mm)，軸距同為 2,495mm，行李廂標準置物容積亦保持在 160 公升。外觀延續三門掀背版本 Cooper SE 的特徵，烤漆提供 Enigmatic Black 和 White Silver 兩種選擇，MINI Electric Logo 張貼於保險桿、充電孔蓋板和後車箱上，車門把手、側窗以及前後燈組的周圍均採用 Resolute Bronze 飾面，踏以英式 BS 1363 插座為靈感發想的 17 吋 Power Spoke 雙色再生鋁合金輪圈，而 Cooper SE Convertible 帶有英國國旗圖案的軟蓬可透過車內的按鈕，於車速 30km/h 以內進行電動啟閉。

Mini Cooper SE Convertible
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Mini Cooper SE Convertible
Mini Cooper SE Convertible
Mini Cooper SE Convertible
Mini Cooper SE Convertible
在車室鋪陳方面，Mini Cooper SE 與燃油車型均承襲相同的戰鬥機風格座艙鋪陳，但與外觀同樣採用電動車專屬的 Energetic Yellow 黃色來點綴細節，並且配置 MINI Cooper SE 專屬電子排檔桿、MINI Cooper SE Electric 內裝飾板及 MINI 整合式數位儀錶。

Mini Cooper SE Convertible
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Mini Cooper SE Convertible
Mini Cooper SE Convertible
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動力配置方面，Cooper SE Convertible 採用 135kW/184hp、270Nm 的電動馬達來驅動前輪，搭配容量為 32.6kWh 的鋰離子電池，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.2 秒完成，最高極速可達到 150km/h，在 WLTP 標準測試中具備 201 公里的最高續航里程，使用功率為 11kW 的充電樁，充滿電需要花費 3.5 小時，若使用快充系統，可在 35 分鐘內充至 80% 的電量。

Mini Cooper SE Convertible
Mini Cooper SE Convertible
國內市場方面，Mini 總代理汎德於去年 6月已宣布 Mini Electric 純電動掀背車正式在國內以新臺幣 155 萬元起展開預售，有興趣的消費者需支付 3 萬元作為訂金，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤相關最新消息，敬請留意。

Mini Cooper SE Convertible
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