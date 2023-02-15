歐洲獨家販售 / 限量 999 台　Mini Cooper SE Convertible 量產版登場

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Cooper SE Convertible 尺碼分別是 3,863x1,727x2,495 (mm)，軸距同為 2,495mm，行李廂標準置物容積亦保持在 160 公升。外觀延續三門掀背版本 Cooper SE 的特徵，烤漆提供 Enigmatic Black 和 White Silver 兩種選擇，MINI Electric Logo 張貼於保險桿、充電孔蓋板和後車箱上，車門把手、側窗以及前後燈組的周圍均採用 Resolute Bronze 飾面，踏以英式 BS 1363 插座為靈感發想的 17 吋 Power Spoke 雙色再生鋁合金輪圈，而 Cooper SE Convertible 帶有英國國旗圖案的軟蓬可透過車內的按鈕，於車速 30km/h 以內進行電動啟閉。
在車室鋪陳方面，Mini Cooper SE 與燃油車型均承襲相同的戰鬥機風格座艙鋪陳，但與外觀同樣採用電動車專屬的 Energetic Yellow 黃色來點綴細節，並且配置 MINI Cooper SE 專屬電子排檔桿、MINI Cooper SE Electric 內裝飾板及 MINI 整合式數位儀錶。
動力配置方面，Cooper SE Convertible 採用 135kW/184hp、270Nm 的電動馬達來驅動前輪，搭配容量為 32.6kWh 的鋰離子電池，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.2 秒完成，最高極速可達到 150km/h，在 WLTP 標準測試中具備 201 公里的最高續航里程，使用功率為 11kW 的充電樁，充滿電需要花費 3.5 小時，若使用快充系統，可在 35 分鐘內充至 80% 的電量。
國內市場方面，Mini 總代理汎德於去年 6月已宣布 Mini Electric 純電動掀背車正式在國內以新臺幣 155 萬元起展開預售，有興趣的消費者需支付 3 萬元作為訂金，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤相關最新消息，敬請留意。