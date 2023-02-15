北歐斜背純電跑旅　Volvo C40 Recharge Ultimate, Twin motor 試駕

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新在哪裡？
●Volvo 首款純電動斜背跑旅車型
●衍生至 XC40 Recharge 所採用的 CMA (Compact Modular Architecture) 模組化平台
●車身後半段採用專屬的斜背設計，風阻係數自 XC40 Recharge 的 0.329Cd 降至 0.319Cd
●頭燈首度導入 Pixel Technology 高階像素技術，尾燈也採用專屬的造型
●車高較 XC40 Recharge 降低 55mm 來到 1,596mm
●最低距地高較 XC40 Recharge 降低 4mm 來到 171mm
●0-100km/h 加速時間較相同雙馬達配置的 XC40 Recharge 快 0.2 秒來到 4.7 秒
●NEDC 最高續航里程較 XC40 Recharge 多 49 公里來到 514 公里
●行李廂容量較 XC40 Recharge 少 39 公升來到 413 公升，可擴充最大置物容積更降低 123 公升至 1,205 公升
為了使電動車的銷量擴大，Volvo 在 2021 年 3 月以線上直播的方式帶來斜背純電動跑旅作品 C40 Recharge，又在去年推出 EX90 純電動旗艦休旅車，帶給消費者更多選擇。國內市場部分，國際富豪汽車先於 2022 年初發表 XC40 Recharge 後，年底便將 C40 Recharge 也導入，提供 Ultimate, Twin motors 單一編成設定，建議售價為新台幣 229 萬元起。
外觀方面，C40 Recharge 擁有與 XC40 相似的車頭造型，特別是車身的前半段幾乎是如出一轍，值得注意的是目前 XC40 Recharge 車系中期改款的造型，最早是在 C40 Recharge 中首度登場，包括首見 Pixel Technology 高階像素技術的頭燈 (首批免費升級)，內部整合索爾之鎚日行燈，而車頂的流線造型自 B 柱後往下向尾部收斂，行李廂蓋頂端與後擋風玻璃下方各配置 1 組擾流尾翼，尾燈的導光設計在上半部施以非連貫式處理，創造與現有 Volvo 車款不同的科技感。
C40 Recharge 為 Volvo 旗下第一款純電動斜背跑旅，國內引進 Ultimate, Twin motor 單一規格，建議售價為新台幣 229 萬元起。
C40 Recharge 擁有較 XC40 Recharge 更低的車高與更流線的斜背造型，使風阻係數降低至 0.319Cd。其車身尺碼長寬高分別是 4,440 x 1,873 x 1,596 (mm)，軸距則為 2,702mm。
車尾採用專屬的燈具設計，除左下方反光片內的後霧燈外均為 LED 光源，而行李箱蓋中更整合第三煞車燈與尾翼，行李箱蓋上方的尾翼採用立體設計，營造高於 XC40 Recharge 許多的跑格。
首批 C40 Recharge Ultimate, Twin motor 免費升級 Pixel Technology 高階像素式頭燈，在雷神之鎚日行燈上方的區域為前景燈，下方為兩側各 84 個 LED 構成的像素模組，支援主動轉向、主動遠光燈與多達 5 輛車遮蔽的光型變化功能。而位在保險桿的霧燈則支援車速 40km/h 內最高左右 30 度方向盤舵角的轉向輔助照明。
車頭飾蓋採用平整化搭配下方通風口的設計，廠徽內整合前方鏡頭。
國內 C40 Recharge Ultimate, Twin motor 標準採用前 235/50R19 後 255/45R19 的 Continental EcoContact6 輪胎，搭配 5 輻雙肋黑鑽石切割鋁合金輪圈。
車外後視鏡蓋採用黑色烤漆處理。
C40 Recharge 的 C 柱造型相當傾斜，行李廂蓋上方配置立體式尾翼。
行李廂蓋在後擋風玻璃下方配置擾流尾翼，原廠表示透過分離式尾翼設計可使續航里程增加 2%。
尾燈的導光設計在上半部施以非連貫式處理，方向燈為序列式，燈組也支援解鎖動態展演，創造與現有 Volvo 車款不同的科技感。
尾門右側的 Recharge Twin 銘牌訴說此車採用前後軸雙馬達的動力配置。
內裝方面，C40 Recharge Ultimate, Twin motor 採用 Microtech 座椅搭配 Nubuck 材質，雙前座可進行多向電動調整、4 向電動腰靠、手動調整腿部延伸支撐，駕駛座支援 2 組記憶功能，而後座頭枕可透過中央螢幕進行電動收折。標準配備包括 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、9 吋整合觸控螢幕中控台、Google 車載資訊娛樂系統、Apple CarPlay、Volvo on Call、CleanZone 純淨車室系統 (含 CZIP 遙控循環換氣科技及 IAQS 車室空氣品質監測系統)、高效複合清淨科技 (含靜電纖維活性碳濾網及 APMS 車室空氣微粒監測系統)、ECC 電子控制雙區恆溫空調、後座出風口、高階車室氣氛照明、隱藏式手套箱掛鉤、13 支揚聲器 Harman Kardon 音響、手機無線充電及 USB Type-C 插座等等。
C40 Recharge 的後側身線條具有相當不錯的辨識度。
C40 Recharge 延續 XC40 車系的座艙鋪陳，設計簡約但具有一定質感，各項功能也算是就手。
座艙飾板以瑞典 Abisko 國家公園的等高線地形圖輪廓為靈感，在夜間可透出淺色背光，而車內也搭載 Harman/Kardon 出品的 13 支揚聲器 600W 音響系統。
方向盤採用皮質包覆的三幅樣式，握感舒適，三點與九點鐘的指扣也帶來不錯的抓握手感，不過後方未配置撥片來調整煞車時的電能回充力道，僅可透過車載系統切換單踏板模式開關。
方向盤左側按鍵可操作 PA II 智能駕駛輔助系統相關功能。
方向盤右側按鈕可操作儀錶板顯示內容、語音控制與娛樂系統。
12.3 吋數位整合資訊儀錶組的左側為車速相關資訊，中央可切換導航或行車資訊，右側為電能系統即時運作情形及檔位，整體判讀性佳，顯示邏輯也清楚，不過可惜的是 Power (動力輸出) 在繁體中文模式中顯示為「電量」，可能會影響駕駛人的理解。
中控台配置內建 Google 車載資訊娛樂系統的 9 吋觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 功能，也可透過 OTA 的方式更新，而雙區恆溫空調系統與CleanZone 純淨車室系統亦整合在介面當中，操作反應流暢。
中控台下方配置 1 組 12V 120W 電源插座及 2 組 USB Type-C 插座，手機無線充電座設於正中央，具備止滑與固定設計。
中央鞍座前端接近中控台的部位配置具保護蓋的微型收納空間。
排檔桿採用鏤空設計，輕撥即可皆換 R、N、D 檔，也不若先前體驗的燃油 Volvo 車款需一次切換一檔，可連續切換 2 個檔位，P 檔則採用按鍵式，並整合電子手煞車功能，中央鞍座右側設有 2 組具止滑與夾緊功能的置杯座。
中央扶手下方提供的置物空間具有止滑底座，前端還設置可拆卸的隨車垃圾桶。
移除垃圾桶後可創造更大的收納區域，頗為實用。
儀錶台左側整合 2 個卡片夾與電動尾門開關。
前擋風玻璃左則延續 Volvo 配置識別證夾的巧思傳統。
前擋風玻璃旁的控制區域整合了觸控式室內燈與 SOS 求救按鈕。
C40 車系僅有 Recharge 純電動車而無燃油車選項，其啟動方式為感應鑰匙後，撥動排檔桿即可，關閉車輛則為排至 P 檔並下車，因此無需配置啟動按鈕，然而中控台左側仍可見到原先 XC40 燃油車的引擎啟閉按鈕位置。
門檻飾板中以 RECHARGE 字樣展現電動車的身分。
C40 Recharge 採用 Nubuck 搭配 Microtech 材質製作的座椅，強調在製造過程中不添加有機溶劑，雙前座支援多向電動調整、4 向電動腰靠調整及手動腿靠挑整，駕駛座還多出 2 組記憶功能，發泡綿設定偏硬，但表面質感處理出色，整體支撐性與包覆性均屬水準之上。
後座受惠於 2,702mm 的軸距加上薄型化的前座椅設計而帶來足夠的膝部與腿部空間，頭部空間受車頂線條影響而較不充裕，中央隆起範圍也不算小，整體來說以 2 名成人入座會較舒適。
後座中央扶手拉下後可見到內部配置 2 組具夾緊功能的置杯座。
後座乘客享有 2 組可調整風向與風量的空調出風口，中船下方提供附有保固蓋的 2 組 USB Type-C 插座。
座椅外側提供 2 處具有止滑功能的小型置物空間。
全景式玻璃車頂採用雙層膠合設計，表面採用深色塗層，透光率為 6.5%，紫外線穿透率為 0.5%，可阻擋約 80% 的太陽熱輻射。
掀起前蓋後可見到簡潔的內部空間，中央為置物空間的保護蓋。
作為純電動車，C40 Recharge 僅有雨刷水可自行補充。
C40 Recharge 的前行李廂容積為 31 公升。
掀開底板後可見到隨車的補胎與工具組。
C40 Recharge 的後行李廂標準置物容積為 413 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒可擴充至最高 1,205 公升。
底板掀起後可摺疊或採直立式收納，下方提供額外的置物空間，並將警告牌設置於右側。
行李箱內部提供掛勾與照明燈，但無後座椅背快速傾倒撥桿，而 Harman/Kardon 音響系統的中音域喇叭則配置於 C 柱內部。
安全防護方面，C40 Recharge 擁有 PA II 智能駕駛輔助系統、BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統含轉向輔助、CVW 車輛逼近警示系統、CTA 倒車車側警示系統暨主動煞車系統、DAC 駕駛疲勞警示系統、RSI 路標顯示暨速限警示系統、Oncoming Lane Mitigation 對向來車閃避輔助系統暨主動煞車系統、RAB 後方偵測暨主動煞車系統等相當完整的 ADAS 功能，另有 7 具 SRS 輔助氣囊，使此車在 Euro NCAP 擁有 5 顆星的評價。
感應式電動啟閉尾門為標準配備。
動力配置方面，C40 Recharge 採用前後軸雙馬達構成 eAWD 四輪驅動，最大馬力為 408hp，最大扭力為 660Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.7 秒完成，極速設定為 180km/h，搭配 78kWh 容量的電池模組，在 NEDC 測試規範中具有 514 公里的最高續航里程，充電採用 CCS1 插座，支援最高 150kW 的 DC 快充功率。
C40 Recharge 搭載 360 度環車輔助攝影機，畫質清晰。
C40 Recharge 將 CCS1 規格的充電插座設置於左後側葉子板當中，DC 支援最高 150kW 充電功率。
在車載系統中，C40 Recharge 可顯示即時的電耗、預估剩餘里程與耗電分析等資訊。
比較特別是的是系統中也提供里程優化器可使用，按下後將限制空調控制功能，進一步增加續航里程。
駕駛 C40 Recharge 上路之初，先體驗不開啟單踏板模式的駕馭感受，其回饋與燃油車相當接近，如排入 D 檔後會有慢速的蠕行，行駛中鬆開加速踏板時會緩緩的滑動減速，切入至單踏板模式則會在鬆開踏板時有顯著的回充減速感受，可在較預期短上許多的距離內便將車輛煞停，儀錶板中也可見到回充程度應是相當高。加速的反應相當線性，稍加深踩即有充沛的推力，而馬達與電機運轉的噪音仍屬可接受範圍，輔以原先 Volvo 車系良好的 NVH 工程傳統，在都會區行車的表現游刃有餘，車艙寧靜度頗為出色。
以試車當下來說，啟動里程優化器可提升 10 公里的續航里程。
操控感受方面，C40 Recharge 雖然也採用 XC40 Rechrage 的 CMA 平台與底盤基礎設計，但其車高與距地高刻意降低，加上重約 500 公斤的電池模組擺放於車輛下方靠近中央的緣故，其車身重心相當低，因此過彎時的穩定性良好，而避震器的阻尼設定雖然偏硬，但獨立連桿的後懸吊系統可有效抑制晃動，因此轉向時仍不致產生過多側傾，而路面資訊的過濾也恰到好處，駕駛人可掌握動態，乘員的晃動程度卻不高。然而 C40 Recharge 後到後擋風玻璃傾斜角度的限制，行車時後方視野確實不足，除此之外，整體而言 C40 Recharge 在同級車間達到上乘的行路質感。
面對風起雲湧的豪華純電動車市場，Volvo 以 XC40 Recharge 及 C40 Recharge 這兩款不同面貌的作品切入消費者最關注的 200 萬上下價格帶，而此車不僅承襲北歐風格的設計哲學，在駕馭感受與配備豐富度上亦佔有優勢，後續若再引進單馬達車型來降低入手門檻，銷售表現不容小覷。