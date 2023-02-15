北歐斜背純電跑旅　Volvo C40 Recharge Ultimate, Twin motor 試駕

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新在哪裡？

●Volvo 首款純電動斜背跑旅車型

●衍生至 XC40 Recharge 所採用的 CMA (Compact Modular Architecture) 模組化平台

●車身後半段採用專屬的斜背設計，風阻係數自 XC40 Recharge 的 0.329Cd 降至 0.319Cd

●頭燈首度導入 Pixel Technology 高階像素技術，尾燈也採用專屬的造型

●車高較 XC40 Recharge 降低 55mm 來到 1,596mm

●最低距地高較 XC40 Recharge 降低 4mm 來到 171mm

●0-100km/h 加速時間較相同雙馬達配置的 XC40 Recharge 快 0.2 秒來到 4.7 秒

●NEDC 最高續航里程較 XC40 Recharge 多 49 公里來到 514 公里

●行李廂容量較 XC40 Recharge 少 39 公升來到 413 公升，可擴充最大置物容積更降低 123 公升至 1,205 公升

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首批 C40 Recharge Ultimate, Twin motor 免費升級 Pixel Technology 高階像素式頭燈，在雷神之鎚日行燈上方的區域為前景燈，下方為兩側各 84 個 LED 構成的像素模組，支援主動轉向、主動遠光燈與多達 5 輛車遮蔽的光型變化功能。而位在保險桿的霧燈則支援車速 40km/h 內最高左右 30 度方向盤舵角的轉向輔助照明。

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× 國內 C40 Recharge Ultimate, Twin motor 標準採用前 235/50R19 後 255/45R19 的 Continental EcoContact6 輪胎，搭配 5 輻雙肋黑鑽石切割鋁合金輪圈。

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× C40 Recharge 的 C 柱造型相當傾斜，行李廂蓋上方配置立體式尾翼。

× 行李廂蓋在後擋風玻璃下方配置擾流尾翼，原廠表示透過分離式尾翼設計可使續航里程增加 2%。

尾燈的導光設計在上半部施以非連貫式處理，方向燈為序列式，燈組也支援解鎖動態展演，創造與現有 Volvo 車款不同的科技感。

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方向盤左側按鍵可操作 PA II 智能駕駛輔助系統相關功能。

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移除垃圾桶後可創造更大的收納區域，頗為實用。

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門檻飾板中以 RECHARGE 字樣展現電動車的身分。

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全景式玻璃車頂採用雙層膠合設計，表面採用深色塗層，透光率為 6.5%，紫外線穿透率為 0.5%，可阻擋約 80% 的太陽熱輻射。

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× C40 Recharge 的前行李廂容積為 31 公升。

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× C40 Recharge 的後行李廂標準置物容積為 413 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒可擴充至最高 1,205 公升。

底板掀起後可摺疊或採直立式收納，下方提供額外的置物空間，並將警告牌設置於右側。

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比較特別是的是系統中也提供里程優化器可使用，按下後將限制空調控制功能，進一步增加續航里程。

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