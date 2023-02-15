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北歐斜背純電跑旅　Volvo C40 Recharge Ultimate, Twin motor 試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

自從 Volvo 宣布將逐步全面轉型為純電動車品牌之後，便著手一系列的產品改革，包括淘汰純燃油動力，而讓車系至少具備 48V 輕型油電系統，並提供豐富的 PHEV 插電式油電陣容，也推出首款純電動休旅作品 XC40 Recharge，使該廠在去年達成純電動車佔總銷售量 10.9% 的成績。

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新在哪裡？
●Volvo 首款純電動斜背跑旅車型
●衍生至 XC40 Recharge 所採用的 CMA (Compact Modular Architecture) 模組化平台
●車身後半段採用專屬的斜背設計，風阻係數自 XC40 Recharge 的 0.329Cd 降至 0.319Cd
●頭燈首度導入 Pixel Technology 高階像素技術，尾燈也採用專屬的造型
●車高較 XC40 Recharge 降低 55mm 來到 1,596mm
●最低距地高較 XC40 Recharge 降低 4mm 來到 171mm
●0-100km/h 加速時間較相同雙馬達配置的 XC40 Recharge 快 0.2 秒來到 4.7 秒
●NEDC 最高續航里程較 XC40 Recharge 多 49 公里來到 514 公里
●行李廂容量較 XC40 Recharge 少 39 公升來到 413 公升，可擴充最大置物容積更降低 123 公升至 1,205 公升

為了使電動車的銷量擴大，Volvo 在 2021 年 3 月以線上直播的方式帶來斜背純電動跑旅作品 C40 Recharge，又在去年推出 EX90 純電動旗艦休旅車，帶給消費者更多選擇。國內市場部分，國際富豪汽車先於 2022 年初發表 XC40 Recharge 後，年底便將 C40 Recharge 也導入，提供 Ultimate, Twin motors 單一編成設定，建議售價為新台幣 229 萬元起。

C40 Recharge 為 Volvo 旗下第一款純電動斜背跑旅，國內引進 Ultimate, Twin motor 單一規格，建議售價為新台幣 229 萬元起。
外觀方面，C40 Recharge 擁有與 XC40 相似的車頭造型，特別是車身的前半段幾乎是如出一轍，值得注意的是目前 XC40 Recharge 車系中期改款的造型，最早是在 C40 Recharge 中首度登場，包括首見 Pixel Technology 高階像素技術的頭燈 (首批免費升級)，內部整合索爾之鎚日行燈，而車頂的流線造型自 B 柱後往下向尾部收斂，行李廂蓋頂端與後擋風玻璃下方各配置 1 組擾流尾翼，尾燈的導光設計在上半部施以非連貫式處理，創造與現有 Volvo 車款不同的科技感。

C40 Recharge 擁有較 XC40 Recharge 更低的車高與更流線的斜背造型，使風阻係數降低至 0.319Cd。其車身尺碼長寬高分別是 4,440 x 1,873 x 1,596 (mm)，軸距則為 2,702mm。
車尾採用專屬的燈具設計，除左下方反光片內的後霧燈外均為 LED 光源，而行李箱蓋中更整合第三煞車燈與尾翼，行李箱蓋上方的尾翼採用立體設計，營造高於 XC40 Recharge 許多的跑格。
首批 C40 Recharge Ultimate, Twin motor 免費升級 Pixel Technology 高階像素式頭燈，在雷神之鎚日行燈上方的區域為前景燈，下方為兩側各 84 個 LED 構成的像素模組，支援主動轉向、主動遠光燈與多達 5 輛車遮蔽的光型變化功能。而位在保險桿的霧燈則支援車速 40km/h 內最高左右 30 度方向盤舵角的轉向輔助照明。
車頭飾蓋採用平整化搭配下方通風口的設計，廠徽內整合前方鏡頭。
國內 C40 Recharge Ultimate, Twin motor 標準採用前 235/50R19 後 255/45R19 的 Continental EcoContact6 輪胎，搭配 5 輻雙肋黑鑽石切割鋁合金輪圈。
車外後視鏡蓋採用黑色烤漆處理。
C40 Recharge 的 C 柱造型相當傾斜，行李廂蓋上方配置立體式尾翼。
行李廂蓋在後擋風玻璃下方配置擾流尾翼，原廠表示透過分離式尾翼設計可使續航里程增加 2%。
尾燈的導光設計在上半部施以非連貫式處理，方向燈為序列式，燈組也支援解鎖動態展演，創造與現有 Volvo 車款不同的科技感。
尾門右側的 Recharge Twin 銘牌訴說此車採用前後軸雙馬達的動力配置。
C40 Recharge 的後側身線條具有相當不錯的辨識度。
內裝方面，C40 Recharge Ultimate, Twin motor 採用 Microtech 座椅搭配 Nubuck 材質，雙前座可進行多向電動調整、4 向電動腰靠、手動調整腿部延伸支撐，駕駛座支援 2 組記憶功能，而後座頭枕可透過中央螢幕進行電動收折。標準配備包括 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、9 吋整合觸控螢幕中控台、Google 車載資訊娛樂系統、Apple CarPlay、Volvo on Call、CleanZone 純淨車室系統 (含 CZIP 遙控循環換氣科技及 IAQS 車室空氣品質監測系統)、高效複合清淨科技 (含靜電纖維活性碳濾網及 APMS 車室空氣微粒監測系統)、ECC 電子控制雙區恆溫空調、後座出風口、高階車室氣氛照明、隱藏式手套箱掛鉤、13 支揚聲器 Harman Kardon 音響、手機無線充電及 USB Type-C 插座等等。

C40 Recharge 延續 XC40 車系的座艙鋪陳，設計簡約但具有一定質感，各項功能也算是就手。
座艙飾板以瑞典 Abisko 國家公園的等高線地形圖輪廓為靈感，在夜間可透出淺色背光，而車內也搭載 Harman/Kardon 出品的 13 支揚聲器 600W 音響系統。
方向盤採用皮質包覆的三幅樣式，握感舒適，三點與九點鐘的指扣也帶來不錯的抓握手感，不過後方未配置撥片來調整煞車時的電能回充力道，僅可透過車載系統切換單踏板模式開關。
方向盤左側按鍵可操作 PA II 智能駕駛輔助系統相關功能。
方向盤右側按鈕可操作儀錶板顯示內容、語音控制與娛樂系統。
12.3 吋數位整合資訊儀錶組的左側為車速相關資訊，中央可切換導航或行車資訊，右側為電能系統即時運作情形及檔位，整體判讀性佳，顯示邏輯也清楚，不過可惜的是 Power (動力輸出) 在繁體中文模式中顯示為「電量」，可能會影響駕駛人的理解。
中控台配置內建 Google 車載資訊娛樂系統的 9 吋觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 功能，也可透過 OTA 的方式更新，而雙區恆溫空調系統與CleanZone 純淨車室系統亦整合在介面當中，操作反應流暢。
中控台下方配置 1 組 12V 120W 電源插座及 2 組 USB Type-C 插座，手機無線充電座設於正中央，具備止滑與固定設計。
中央鞍座前端接近中控台的部位配置具保護蓋的微型收納空間。
排檔桿採用鏤空設計，輕撥即可皆換 R、N、D 檔，也不若先前體驗的燃油 Volvo 車款需一次切換一檔，可連續切換 2 個檔位，P 檔則採用按鍵式，並整合電子手煞車功能，中央鞍座右側設有 2 組具止滑與夾緊功能的置杯座。
中央扶手下方提供的置物空間具有止滑底座，前端還設置可拆卸的隨車垃圾桶。
移除垃圾桶後可創造更大的收納區域，頗為實用。
儀錶台左側整合 2 個卡片夾與電動尾門開關。
前擋風玻璃左則延續 Volvo 配置識別證夾的巧思傳統。
前擋風玻璃旁的控制區域整合了觸控式室內燈與 SOS 求救按鈕。
C40 車系僅有 Recharge 純電動車而無燃油車選項，其啟動方式為感應鑰匙後，撥動排檔桿即可，關閉車輛則為排至 P 檔並下車，因此無需配置啟動按鈕，然而中控台左側仍可見到原先 XC40 燃油車的引擎啟閉按鈕位置。
門檻飾板中以 RECHARGE 字樣展現電動車的身分。
C40 Recharge 採用 Nubuck 搭配 Microtech 材質製作的座椅，強調在製造過程中不添加有機溶劑，雙前座支援多向電動調整、4 向電動腰靠調整及手動腿靠挑整，駕駛座還多出 2 組記憶功能，發泡綿設定偏硬，但表面質感處理出色，整體支撐性與包覆性均屬水準之上。
後座受惠於 2,702mm 的軸距加上薄型化的前座椅設計而帶來足夠的膝部與腿部空間，頭部空間受車頂線條影響而較不充裕，中央隆起範圍也不算小，整體來說以 2 名成人入座會較舒適。
後座中央扶手拉下後可見到內部配置 2 組具夾緊功能的置杯座。
後座乘客享有 2 組可調整風向與風量的空調出風口，中船下方提供附有保固蓋的 2 組 USB Type-C 插座。
座椅外側提供 2 處具有止滑功能的小型置物空間。
全景式玻璃車頂採用雙層膠合設計，表面採用深色塗層，透光率為 6.5%，紫外線穿透率為 0.5%，可阻擋約 80% 的太陽熱輻射。
掀起前蓋後可見到簡潔的內部空間，中央為置物空間的保護蓋。
作為純電動車，C40 Recharge 僅有雨刷水可自行補充。
C40 Recharge 的前行李廂容積為 31 公升。
掀開底板後可見到隨車的補胎與工具組。
C40 Recharge 的後行李廂標準置物容積為 413 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒可擴充至最高 1,205 公升。
底板掀起後可摺疊或採直立式收納，下方提供額外的置物空間，並將警告牌設置於右側。
行李箱內部提供掛勾與照明燈，但無後座椅背快速傾倒撥桿，而 Harman/Kardon 音響系統的中音域喇叭則配置於 C 柱內部。
感應式電動啟閉尾門為標準配備。
安全防護方面，C40 Recharge 擁有 PA II 智能駕駛輔助系統、BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統含轉向輔助、CVW 車輛逼近警示系統、CTA 倒車車側警示系統暨主動煞車系統、DAC 駕駛疲勞警示系統、RSI 路標顯示暨速限警示系統、Oncoming Lane Mitigation 對向來車閃避輔助系統暨主動煞車系統、RAB 後方偵測暨主動煞車系統等相當完整的 ADAS 功能，另有 7 具 SRS 輔助氣囊，使此車在 Euro NCAP 擁有 5 顆星的評價。

C40 Recharge 搭載 360 度環車輔助攝影機，畫質清晰。
動力配置方面，C40 Recharge 採用前後軸雙馬達構成 eAWD 四輪驅動，最大馬力為 408hp，最大扭力為 660Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.7 秒完成，極速設定為 180km/h，搭配 78kWh 容量的電池模組，在 NEDC 測試規範中具有 514 公里的最高續航里程，充電採用 CCS1 插座，支援最高 150kW 的 DC 快充功率。

C40 Recharge 將 CCS1 規格的充電插座設置於左後側葉子板當中，DC 支援最高 150kW 充電功率。
在車載系統中，C40 Recharge 可顯示即時的電耗、預估剩餘里程與耗電分析等資訊。
比較特別是的是系統中也提供里程優化器可使用，按下後將限制空調控制功能，進一步增加續航里程。
以試車當下來說，啟動里程優化器可提升 10 公里的續航里程。
駕駛 C40 Recharge 上路之初，先體驗不開啟單踏板模式的駕馭感受，其回饋與燃油車相當接近，如排入 D 檔後會有慢速的蠕行，行駛中鬆開加速踏板時會緩緩的滑動減速，切入至單踏板模式則會在鬆開踏板時有顯著的回充減速感受，可在較預期短上許多的距離內便將車輛煞停，儀錶板中也可見到回充程度應是相當高。加速的反應相當線性，稍加深踩即有充沛的推力，而馬達與電機運轉的噪音仍屬可接受範圍，輔以原先 Volvo 車系良好的 NVH 工程傳統，在都會區行車的表現游刃有餘，車艙寧靜度頗為出色。

操控感受方面，C40 Recharge 雖然也採用 XC40 Rechrage 的 CMA 平台與底盤基礎設計，但其車高與距地高刻意降低，加上重約 500 公斤的電池模組擺放於車輛下方靠近中央的緣故，其車身重心相當低，因此過彎時的穩定性良好，而避震器的阻尼設定雖然偏硬，但獨立連桿的後懸吊系統可有效抑制晃動，因此轉向時仍不致產生過多側傾，而路面資訊的過濾也恰到好處，駕駛人可掌握動態，乘員的晃動程度卻不高。然而 C40 Recharge 後到後擋風玻璃傾斜角度的限制，行車時後方視野確實不足，除此之外，整體而言 C40 Recharge 在同級車間達到上乘的行路質感。

面對風起雲湧的豪華純電動車市場，Volvo 以 XC40 Recharge 及 C40 Recharge 這兩款不同面貌的作品切入消費者最關注的 200 萬上下價格帶，而此車不僅承襲北歐風格的設計哲學，在駕馭感受與配備豐富度上亦佔有優勢，後續若再引進單馬達車型來降低入手門檻，銷售表現不容小覷。

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