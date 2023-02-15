提供三種軸組選擇　Iveco S-Way 正式於臺灣發表

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安東集團執行長阮信榮 (左) 及 Iveco Group 亞洲地區銷售總監 Amelia Michelangelo (右) 合影。Iveco S-Way 外觀承襲品牌新世代俐落的線條設計，車頂可搭配空氣動力套件，最佳化車輛空氣動力學性能並將空間和板金縫隙最小化。前格柵採用兩段式設計，下段展開可作為駕駛對車輛進行日常維護的站立空間。組合式保險桿讓使用者可以根據具體任務需求選擇塑膠或者塑膠鐵件混合式方案。側裙板上的橡膠延展組件有助於實現更卓越的空氣動力學特性及設計效率。車側亦擁有高達 380 升儲物容量的車外置物空間。
內裝方面，座艙均依照駕駛需求設計，車內站立高度達 2.15 公尺、空間寬敞，手套箱附帶 1.5 升的瓶架，上層層板收納空間更具 250 升的容量。各控制按鈕和駕駛操作台的布置符合人因工程學，確保長時開車的舒適性，並配置 AS 帶臥鋪駕駛座艙、一體式下鋪提供舒適床墊、旋轉開關可以控制燈光與光線明暗，讓駕駛能舒適地休息。另標準配備多功能調整氣墊式駕駛座椅、氣壓式駕駛艙懸吊、自動恆溫冷暖氣空調、車用音響及智慧型資訊顯示系統、100 升冷藏/冷凍櫃組合、車窗遮陽簾、電動天窗等。
性能方面，搭載 12.9L Cursor 13 直列 6 缸高壓共軌柴油噴射引擎 (高效單減速後軸) 結合 ZF Hi-Tronix 12 速自手排變速箱，最大馬力從 530hp 至 570hp，峰值扭力達 235 至 255kgm，具有最佳扭矩重量比和變速箱換油長間隔時間，並符合歐盟六期排放法規。前懸採拋物線式鋼板彈簧附扭力平衡桿，後懸則採氣囊式，配備前後碟式雙迴路氣壓式煞車，並擁有 35,000 至 43,000 公斤的連結總重。安全方面，標配 ABS 防鎖死煞車系統、ACC 自動跟車系統、ESP 電子車身穩定控制系統、AEBS 自動緊急剎車系統、LDWS 車道偏移警示系統、上坡輔助系統等，確保運送途中的安全。
Iveco S-Way 透過先進的引擎技術以及豐富的配備提升了車主的運營效率，改善司機日常用車體驗，並向可持續性及永續性發展，相信將成為重型商用市場中極具競爭力的新星。