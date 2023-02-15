一點都不入門 純電也很賓士　Mercedes-EQ EQA 250 試駕

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本次試駕的是 Mercedes-EQ EQA 250，建議售價為新臺幣 215 萬元起。台灣賓士則於 2022 年 8 月公告 Mercedes-EQ 品牌旗下 EQA、EQB 及 EQE 正式開放接單，並於 2022 年 9 月舉辦的「星奇車庫巡演」展示以上車型，其中 EQA 僅有 EQA 250 一個車系編成，建議售價為新臺幣 215 萬元起。
產品特色：
●以 MFA 2 模組化平台打造。
●黑色封閉式夜幕型護罩
●頭燈湛藍元素，貫穿式導光條。
●內裝植入暗色螺旋紋炫光飾板。
●擁有 66.5kWh 電池組搭配前軸永磁同步馬達。
EQA 作為 Mercedes-EQ 品牌入門級緊湊型電動都會休旅車，以現行 GLA 為基礎開發而來，尺碼為 4,463x2,020x1,624mm，軸距達 2,729mm。車頭擁有黑色封閉式的亮銀雙柵夜幕型護罩並加入貫穿式導光燈組，兩側 LED 頭燈植入專屬設計湛藍元素，車頂上方裝有車頂架，車尾則同樣配置貫穿式的 LED 光條。本次試駕車更配備了加價選購的 AMG Line 跑車化套件 (NTD164,000)、夜色套件 (NTD25,000)、20 吋 AMG 多輻式亮黑輕合金輪圈 (NTD66,000) 大幅增添整體跑格氛圍。
本次試駕車有選配 AMG Line 跑車化套件 (NTD 164,000)，擁有前後擾流、亮銀雙柵式水箱護罩、運動型後保含鍍鉻飾條等，顯現出運動哲學。烤漆為不需加價的銀粉漆-深灰。
兩側 LED 頭燈 (具自動調適遠燈輔助) 植入專屬設計湛藍元素，並以日行燈條貫穿車頭。
EQA 250 車身尺碼分別為 4,463x2,020x1,624mm，軸距達 2,729mm。
在前方兩側葉子鈑上貼有專屬車型字樣名牌。
試駕車亦有選配夜色套件 (NTD25,000)，外後視鏡罩、前後保桿下緣、側飾條、車頂架、窗框等處皆以燻黑搭配。
門把上半部以鍍鉻裝飾，並配有免鑰匙車門解鎖 。
足踏 20 吋 AMG 多輻式亮黑輕合金輪圈，本次試駕車搭配的是 Pirelli P Zero 235/45 R20 的輪胎。
車尾則同樣配置貫穿式的 LED 光條，具十足的辨識度。內裝方面，維持與 GLA 相同的格局，擁有雙 10.25 吋寬螢幕數位儀表及高解析度中央螢幕、新設計的暗色螺旋紋炫光飾板、電動雙前座椅附記憶功能、手機無線充電裝置、環景式內裝照明 (含 64 色氛圍燈)、黑色織布車內頂篷、雙區恆溫空調含後座出風口、MBUX 娛樂系統、Smartphone Integration 智慧型手機整合系統、進階車內音響系統等。第二排座椅具備 4/2/4 獨立式分離傾倒功能，尾廂最大可達到 1,320L 的最大容積表現，同時也標配有行李箱管理套件。而選配的 AMG Line 跑車化套件更享有 Artico/Dinamica 跑車型座椅搭配紅色車縫線、Nappa真皮包覆多功能平底跑車方向盤、AMG 腳踏墊、發光門檻飾板以及跑車式金屬踏板等。
整體內裝格局與燃油版 GLA 沒有太大差異。
駕駛享有 Nappa 真皮包覆的多功能平底跑車方向盤，掌握起來相當就手，給人熱血的運動氛圍，後方也設有可 4 段調節的動力回充撥片，駕駛者可根據要求的使用情況來調整。
前方設有 10.3 吋寬螢幕數位儀表，可變換不同資訊頁面。
試駕車選配了 MBUX 革新套件 (NTD63,000)，擁有 HUD 抬頭顯示器來顯示行車資訊。
中央搭載 10.25 吋高解析度螢幕，擁有MBUX 多媒體系統 (含智能聲控功能) 以及 Smartphone Integration 智慧型手機整合系統。
標配雙區恆溫空調系統，冷房效率極佳。
下方具有標配的手機無線充電盤，並具有兩個杯架及 Type C 充電插座。
同樣具有觸控手寫版，周圍有如 Dynamic Select、停車輔助等功能鍵。
打開中央扶手後可見兩個 Type C 充電口。
新設計的暗色螺旋紋炫光飾板是 EQA 與 GLA 內裝鋪陳中最大的不同之處。
標配環景式內裝照明 (含 64 色氛圍燈)。
標準配置進階車內音響系統，消費者另可加價選購 EQA 專屬配備套件 PLUS (NTD46,000)，將享有 Burmester® 環場音響系統。
雙前座椅享有電動記憶功能及四向腰靠調整，坐起來相當舒適且不容易疲累。黑色 Artico/Dinamica 跑車型座椅搭配紅色車縫線，另外也配有動態調整座椅。
門檻上有附照明的金屬飾板。
受惠於 SUV 的空間設計，普通身高成人享有寬敞的頭部空間及膝部空間。
後排中船上設有冷氣出風口及 Type C 充電口。
後排中央座椅打開後可看到兩個實用的杯架。
尾廂實際測量數據。
第二排座椅具備 4/2/4 獨立式分離傾倒功能，尾廂最大可達到 1,320L 的最大容積表現，同時也標配有行李箱管理套件。
在保險桿上方有鍍鉻飾條，質感增加不少。
障板下方具有不深的儲物空間，可方便放置小型物品。安全輔助方面，標準配備智慧駕駛輔助套件，包含 Distronic 智能定速測距輔助、智能轉向輔助、閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動車道維持輔助、Pre-safe® Plus 主動後方安全防護等，另外也有智能停車輔助、側風穩定輔助、煞車輔助系統、Adaptive Brake 智慧型煞車系統，提供駕駛與乘客完善的安全防護。
標配了智慧駕駛輔助套件，守護車內乘客安全。
標配後方倒車顯影及智能停車輔助，360 度環景攝影則需隨 EQA 專屬配備套件 PLUS (NTD46,000) 進行選配。動力方面，EQA 採用 66.5 kWh 電池模組搭配高效能源管理系統，經由前軸永磁同步馬達，具有 190hp 最大馬力以及 385Nm 峰值扭力，透過 Dynamic Select 可選擇 Individual、Sport、Comfort、Eco 等四種駕駛模式並具有智慧高效電控管理系統，0-100 公里可在 8.6 秒完成，極速則為 160 公里，在 WLTP 測試中擁有 496 公里的表現。底盤採車高降低舒適型懸吊、多連桿後懸吊的配置，被動式減震阻尼系統提升行車質感及操控感，最小迴轉直徑 11.4 公尺。
可從中央螢幕閱覽電量消耗數據。
透過 Dynamic Select 可選擇 Individual、Sport、Comfort、Eco 等四種駕駛模式。充電方面採用 CCS1 插座規格，支援 8.8kW 功率的 AC 充電，也支持最高 100kW 功率的 DC 快速充電，需時 30 分鐘即可自 10% 充至 80% 電量，可藉由壁掛式交流充電器、臺灣賓士授權經銷商快速充電站或是停車時的公共充電站來補充電能，電池保固為 8 年或 16 萬公里 (保證電容量不低於 70%)。
採用 CCS1 插座規格，可支援 8.8kW 功率的 AC 充電，亦支持最高 100kW 功率的 DC 快速充電。開著 EQA 上路，車艙的基本操作都與 GLA 完全一致，靈巧的跨界休旅尺碼很容易上手，在車水馬龍的臺灣感受不到太大的壓力。而身為電動車，EQA 在一般道路上的性能表現基本上不需懷疑，動力輸出相當線性，385Nm 的最大扭力相信可以滿足大部分的路面狀況，加速循序漸進，不會有暴衝的情形發生。方向盤轉向手感輕盈俐落，減輕長途行駛的疲勞，亦能提供清楚的指向性，後方更設有可 4 段調節的動力回充撥片，可根據駕駛者的使用情況來調整強度。舒適取向的懸吊設定在經過較顛簸路面時可吸收大部分碎震，但在過彎時容易感受到車輛的側傾，但相較於先前試駕過的 EQB，動態顯得更加靈活，猶如小型掀背車般。在高速時，可察覺組裝品質保有以往優秀的質感，風切以及胎噪等純電車需面臨的問題都獲得良好的抑制，整體表現符合品牌水準。
隨電動車逐漸當道，EQA 的出現可說是相當重要，除了擔任 Mercedes-EQ 入門產品外，更成為眾多他牌純電休旅比較對象，尤其面對 BMW iX1 的強勢來襲，固然成為上市後最大的挑戰，而究竟兩者之間誰能勝出，就有待市場後續的發展了。