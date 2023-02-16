HBL／北一女開季9連勝寫新猷　卻傷了大將張聿嵐

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先發14分6秒，因傷膝退下的賽的張聿嵐，留下12分、8籃板、3助攻的超高效率成績單，但她說：「我的生日這會一直多災多難，希望明年不會再來。」防護員現場第一時間處理後，張聿嵐說：「感覺還好，希望不會有大礙，但待會兒一定要去看醫生，徹底檢查。」
陽明教練李台英說：「休兵一日後，17日起3連戰淡商、永仁、北一女 ，攸關八強賽排名、小巨蛋四強決賽籤位，肯定重要，但張聿嵐打不打，得視她的膝傷狀況，醫生如建議多休息，那就不勉強，因她來日方長，但如是OK，她想打，也會尊重她。」
陽明第二節拉出22：7攻勢，突破第一節15：9小贏後，即掌控大局贏球，11人得分，高三後衛江子柔14分、8籃板、7抄截，高二前鋒陳郁庭兩年來單場新高的16分、6籃板。南湖也是練兵磨板凳，首戰逆轉永仁後吞下3連敗，得分都個位數。
另兩役，北一女89：58擊敗普門，快意4連勝，連結預賽也是9連勝，高三後衛謝蕎亦投進壓哨三分彈拿11分，含外線6投中2、開季2度上雙，外帶5籃板、2助攻，高二後衛鄒沛宸本季次高的16分、7籃板、6助攻，中鋒陳妍安12分、10籃板2度「雙十」，黃子芸、王詩涵各10分，米靖恩7分、7籃板、3助攻、5抄截。
淡商96：58輕取金甌，也是4連勝，185公分「擎天一柱」蕭豫玟24分、25籃板，本季2度「雙20」，僅次於2場「30、20」，高二中鋒蔡菀娗平本季最高17分、5籃板，李恩芯19分、8籃板、7助攻、8抄截，蘇天心18分，連3場至少得17分。