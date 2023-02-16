換上品牌最新面容 中期改款 Volkswagen Touareg 預告登場

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現行第三代 Volkswagen Touareg 將於今年 5 月迎來中期改款車型。此次 Volkswagen 原廠以頂級性能版本 Touareg R 發出預告，可以看出新款車型的車頭加入品牌最新的設計語言，換上全新的水箱護罩，並於中央加入貫穿式LED日行燈，並與兩側的全新頭燈連結。而由於是 R車型，因此前保桿的進氣造型更為張揚，視覺侵略性十足。
車側部分並未有太大的變幅，不過R車型的車頂行李架以及窗框均採用了黑色烤漆處理，並配有前對向六活塞及 R字樣的藍色剎車卡鉗，輪圈則為 21吋 Y字形五輻式設計。車尾部分可以看到尾燈內部的光源組合更加犀利，增強整體的辨識度。
車內部分維持既有的 Innovision Cockpit座艙設計，中控台搭載 12 吋全液晶儀錶板及 15 吋多媒體觸控螢幕，同時還有木紋飾板、鋁合金飾板以及氣氛燈營造出豪華的感受。而最大的變化在於新增USB-C插孔，充電容量從原有的15W變為45W；車內飾板材質也更新，前排座椅的扶手和中控台採用更為柔軟的材質鋪陳。配備方面將提供座椅通風 /按摩/加熱、四區恆溫空調、14 揚聲器 Dynaudio音響系統 (730W)以及大面積全景式天窗等。
動力部分，依舊提供汽油、柴油以及插電式混合動力系統。柴油車型採用 3.0 升 V6 引擎，最大輸出分別為 231匹與 286匹，最大扭力分別為 500牛頓米與 600牛頓米。汽油車行則將提供 2.0 升渦輪四缸與 3.0 升六缸引擎，最大輸出分別為245匹與340匹馬力，最大扭力為370 牛頓米與 450 牛頓米。
油電車型方面，標準 eHybrid 車型將採用 3.0 升渦輪動力搭配電動馬達，綜效輸出可達 381匹、峰值扭力600 牛頓米；R 車型同樣為V6引擎搭配電動馬達的組合，綜效馬力為463匹，最大扭力為 700牛頓米。標準 eHybrid 車型純電續航里程為 47 公里，R車型則為 44 公里。