強化空氣力學 McLaren 720S GT3 Evo 登場

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McLaren 720S GT3 Evo 相較於 GT3 車型有著更加優異的空氣力學效果。720S GT3 Evo 全車的空力套件悉數重新設計，可產生更多的下壓力讓車輛於高速時更為平穩，將整體平衡向前轉移。全新的前艙蓋能提供優異的導流和撞風冷卻效果，而車輛的輔助燈也經過重新定位，讓車輛於夜間比賽時擁有更優異的能見度。在車尾部分，全新的固定尾翼不僅更為高聳，在高速時還能提供更多的下壓力。
底盤方面換上 TTX40 Öhlins 四向可調阻尼避震器，同時工程師還針對前後三角台進行重新調校，並提供碟盤中心盤的耐用度。目前 McLaren 已經開始接受720S GT3 Evo 的訂單，同時此次的升級項目也適用於現行的 720S GT3。
McLaren 720S 自 2017 年登場迄今已有 6 個年頭，據悉 720S 已於 1 月停產，根據外媒指出，McLaren 已經著手進行開發其後續車款，而後繼車種有望稱作 750S，最快將在今年 4 月推出雙門硬頂和敞篷車型。而車系所搭載的雙渦輪增壓 V8 引擎將具有 740 匹最大馬力，比起現行的 720S 還要多出 30 匹。
另外也有消息稱隨著 McLaren 將逐步朝向電動化邁進，因此 720S 也有望將成為品牌最後一款純然油的車型，而這次的 720S GT3 Evo 將成為車系的最後一款車型。