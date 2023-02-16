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強化空氣力學 McLaren 720S GT3 Evo 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

McLaren 賽車運動部門日前正式宣布推出 720S GT3 Evo 進階版車型，是 720S GT3 首度於 2018 年推出後首次更新，而這次在車名後方新增 Evo 即表示這次針對車輛的空氣力學和耐用度進行升級，同時符合 2023 FIA 賽事規範，另外前保險桿和下擾流也改採快速拆裝設計，使車隊後勤人員更容易更換零件。

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McLaren 720S GT3 Evo 相較於 GT3 車型有著更加優異的空氣力學效果。
720S GT3 Evo 全車的空力套件悉數重新設計，可產生更多的下壓力讓車輛於高速時更為平穩，將整體平衡向前轉移。全新的前艙蓋能提供優異的導流和撞風冷卻效果，而車輛的輔助燈也經過重新定位，讓車輛於夜間比賽時擁有更優異的能見度。在車尾部分，全新的固定尾翼不僅更為高聳，在高速時還能提供更多的下壓力。

底盤方面換上 TTX40 Öhlins 四向可調阻尼避震器，同時工程師還針對前後三角台進行重新調校，並提供碟盤中心盤的耐用度。目前 McLaren 已經開始接受720S GT3 Evo 的訂單，同時此次的升級項目也適用於現行的 720S GT3。

McLaren 720S 自 2017 年登場迄今已有 6 個年頭，據悉 720S 已於 1 月停產，根據外媒指出，McLaren 已經著手進行開發其後續車款，而後繼車種有望稱作 750S，最快將在今年 4 月推出雙門硬頂和敞篷車型。而車系所搭載的雙渦輪增壓 V8 引擎將具有 740 匹最大馬力，比起現行的 720S 還要多出 30 匹。

另外也有消息稱隨著 McLaren 將逐步朝向電動化邁進，因此 720S 也有望將成為品牌最後一款純然油的車型，而這次的 720S GT3 Evo 將成為車系的最後一款車型。

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