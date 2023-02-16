馬來西亞 CKD 生產 Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC 登場

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Mercedes-Benz 近日宣布 EQS 500 4MATIC 正式於馬來西亞進行 CKD 組裝。於馬來西亞推出的 EQS 500 4MATIC 是 Mercedes-Benz 原廠在彭亨州北根工廠引擎 CKD 所組裝，亦是在當地首款組裝的 Mercedes-Benz EQ 系列車型，並能享有稅務減免優惠，讓更多當地的消費者能更貼近三芒星品牌的旗艦電動車。
EQS 為 Mercedes-EQ 電動子品牌的旗艦房車作品，在外觀上承襲 Vision AVTR 概念車的思維，車頭配置橫貫的 LED 導光條搭配多光束智慧型數位頭燈，車身曲線運用弓形設計 (One-bow Design) 搭配無接縫門把，使 EQS 擁有 0.20Cd 的風阻係數。內裝上導入橫向長度達到 141 公分的 MBUX Hyperscreen 螢幕，支援 8 核心 CPU 與 24GB RAM 的 MBUX 多媒體系統及數位化操作介面，整合了 12.3吋全液晶儀表，17.7 吋 OLED 觸控螢幕和 12.3 吋 OLED 副駕駛娛樂螢幕，而中控台採用黑色亮面鋼琴烤漆及環艙霧面黑色椴木，另外車主也可以根據自身喜好選擇不同的色調或材質。
動力部分，EQS 500 4MATIC 綜效輸出最大馬力為 449Hp，峰值扭力達 828Nm，0-100 km/h 加速僅需 4.8 秒，極速可達210 km/h，搭配108.4 kWh 的電池組單次充買電最大續航里程約為 696 公里（WLTP 測試），並支援最高 200 kW 直流 快速充電，只需31 分鐘即可完成 10% 至 80% 的電量。
Mercedes EQS 於 2022 年第二季引進國內市場，悉數車型均採進口方式引進，目前編成上提供 EQS 450+ 及 EQS 53 4MATIC+ 雙動力選項，EQS 450+ 提供 PIONEER 先鋒版 (新台幣 574 萬元起，補貼後 553 萬) 與 PREMIUM 旗艦版 (新台幣 639 萬元起，補貼後 618 萬) 兩款等級 ，而 AMG 性能車型則僅有 EQS 53 4MATIC+ 單一選項 (新台幣 831 萬元起，補貼後 810 萬)。