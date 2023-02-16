網友IG洩密，像極了Lamborghini新大牛

標配 TSS 安全防護系統　英國 Toyota Corolla Commercial Hybrid 獲得動力升級

7Car 小七車觀點

英國 Toyota 近日宣布旗下販售的 2023 年式 Corolla Commercial Hybrid 進行動力升級，並將標準配備最新一代的 Toyota Safety Sense 安全防護系統，建議售價為 24,503 英鎊 (不含增值稅，約合新臺幣 89.3 萬元) 起，並將由 Toyota Motor Manufacturing 位在達比郡的工廠進行生產。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
本次主要針對原先搭載 1.8 升直列四缸汽油引擎的油電系統進行革新，配備了全新的電源控制單元 (PCU) 和冷卻系統，有助於降低系統中的電力損耗水平（-14%）並保持燃油效率，噪音亦獲得改善。新型鋰離子混合動力電池體積更小、重量減少 14%，而功率輸出增加了 14%。以上總總，讓 Corolla Commercial Hybrid 擁有 138bhp 最大馬力，0-62mph 加速時間為 9.4 秒 (較先前減少 1.7 秒)，二氧化碳排放量為 100g/km，平均油耗為 64.2mpg (WLTP)。

Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
本次列入標配的 Toyota Safety Sense 安全防護系統，擁有 ACC 全速域主動式車距維持定速系統、PDA 主動駕駛輔助、PCS 預警式防護系統、LTA 車道循跡輔助系統等等。另外更提供了 8 吋語音識別功能多媒體觸控螢幕、Apple CarPlay & Android Auto、雙區恆溫空調、帶電動腰部調節功能的加熱前排座椅、倒車顯影、自動大燈等實用配備。

Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Commercial 實際上就是 Corolla Touring Sports 旅行車衍生而來的商用板板，保留前排座椅的配置下將後排移除並加裝平整化後廂空間以及鐵網，B 柱以後的車窗亦經過加黑處理以提供更佳的隱密性，同時採用多連桿後懸吊設計，使空間能夠最大化，達到 1,326 公升的總容積以及 425 公斤的最大負重能力。

Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
國內市場方面，國內總代理和泰汽車在 2020 世界新車大展上展出過 Corolla Touring Sports，但目前依然暫無導入的規劃。而未來是否會正式推出，還須觀察市場的反應熱度，若有進一步的消息，7Car<小七車觀點>將會持續追蹤報導。

Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial

美國三輪車品牌Polaris再推吸睛度更高的Slingshot Roush Edition特仕車

馬來西亞 CKD 生產 Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC 登場

強化空氣力學 McLaren 720S GT3 Evo 登場

換上品牌最新面容 中期改款 Volkswagen Touareg 預告登場

我是廣告 請繼續往下閱讀