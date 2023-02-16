標配 TSS 安全防護系統　英國 Toyota Corolla Commercial Hybrid 獲得動力升級

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次主要針對原先搭載 1.8 升直列四缸汽油引擎的油電系統進行革新，配備了全新的電源控制單元 (PCU) 和冷卻系統，有助於降低系統中的電力損耗水平（-14%）並保持燃油效率，噪音亦獲得改善。新型鋰離子混合動力電池體積更小、重量減少 14%，而功率輸出增加了 14%。以上總總，讓 Corolla Commercial Hybrid 擁有 138bhp 最大馬力，0-62mph 加速時間為 9.4 秒 (較先前減少 1.7 秒)，二氧化碳排放量為 100g/km，平均油耗為 64.2mpg (WLTP)。
本次列入標配的 Toyota Safety Sense 安全防護系統，擁有 ACC 全速域主動式車距維持定速系統、PDA 主動駕駛輔助、PCS 預警式防護系統、LTA 車道循跡輔助系統等等。另外更提供了 8 吋語音識別功能多媒體觸控螢幕、Apple CarPlay & Android Auto、雙區恆溫空調、帶電動腰部調節功能的加熱前排座椅、倒車顯影、自動大燈等實用配備。
Toyota Commercial 實際上就是 Corolla Touring Sports 旅行車衍生而來的商用板板，保留前排座椅的配置下將後排移除並加裝平整化後廂空間以及鐵網，B 柱以後的車窗亦經過加黑處理以提供更佳的隱密性，同時採用多連桿後懸吊設計，使空間能夠最大化，達到 1,326 公升的總容積以及 425 公斤的最大負重能力。
國內市場方面，國內總代理和泰汽車在 2020 世界新車大展上展出過 Corolla Touring Sports，但目前依然暫無導入的規劃。而未來是否會正式推出，還須觀察市場的反應熱度，若有進一步的消息，7Car<小七車觀點>將會持續追蹤報導。