新臺幣 109.8 萬元起　Kia Ceed Sportswagon MHEV 正式發表上市

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台灣森那美起亞總裁李昌益 Calvin Lee。Kia Ceed Sportswagon MHEV 車身尺碼為 4,600x1,800x1,465mm，軸距達 2,650mm。外觀採用全新世代的家族設計語彙，擁有三箭式整合式 LED 投射頭燈運動型虎式水箱護罩以及飛箭式前保桿，另新增墨鐵灰、夜幕綠兩種烤漆選擇，在貼身感應式尾門上更貼有「Eco Hybrid」銘牌以宣揚其身分，足踏五福式雙色鋁圈。
內裝方面，裝載 12.3 吋智慧型全數位儀錶板，中央多媒體系統支援無線Apple CarPlay / Android Auto，並享有電動記憶駕駛座椅、USB-C 充電孔，另具備 Level 2 水準駕駛輔助系統，且附有 FAC 前方主動防撞輔助系統、RCCA 後方交通防撞輔助及 BCA 盲區主動煞車機能。
動力方面，採用 Smart Stream 1.5 Turbo GDi 直列四缸直噴引擎，具有 CVVD 連續可變氣門持續期間系統並結合 48V 智慧油電系統，160hp / 25.8kgm 的最高輸出經由 7 速雙離合器自手排變速箱傳遞至前輪，具備 Eco、Normal 及 Sport 三種駕馭模式，並擁有 19.0km/L 的平均油耗表現。
Ceed 代表著 Community of Europe, with European Design 的縮寫，由原廠位於斯洛伐克的工廠進行生產，以歐洲進口的身分進入旅行車市場，目前在國內的對手為 Ford Focus Wagon、Škoda Octavia Combi 以及 Volkswagen Golf Variant，而這次的定價也相當具有吸引力，為國人增添一項全新的碗公選擇。