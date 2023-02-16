加速交車時程、拓展 R Studio 性能子品牌展示據點　台灣福斯（Volkswagen）發表 2023 年度品牌展望

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台灣福斯汽車總裁 Conr首先針對新車銷售部份，台灣原廠表示由於去年受到供應鏈問題影響，目前各通路已累積一定待交訂單，而如今隨著產能逐漸恢復，上半年將與母廠協調盡力消化，減少消費者等待時間，同時儲備今年擴張市場份額的能量。有關新車發表時程方面，原廠表示 3 月份起將陸續發表正 23 年式車款，其中相對受到市場重視的 Tiguan 即將到港，原廠也針對全車系推出首批價格維持不變的凍漲方案，進以吸引消費者入主。
ad Marx 親自發表 2023 年度品牌展望。
接著看到性能子品牌「R」的部份，原廠表示今年將舉辦更多實體活動，進以建立更多與消費者的互動，另外其專屬展示區域「R Studio」，今年也將積極增設據點，同時提升展間賞車氛圍。售後服務方面，去年已於林口、台東設立的新型態快捷保修站，今年也將分別於台中大里、苗栗頭份、台南及屏東增設據點，提供更完善的服務量能。
原廠認證中古車（CPO）方面，原廠表示今年將跟進導入全新品牌識別，並提升軟硬體設備，另外也將調整現有車主舊換新流程，提升 CPO 消費體驗。最後即數位體驗改善方面，旗下 My Volkswagen App 將與 Line 合作，藉由涵括新車及售後服務領域，帶給車主更完整的個人化線上車輛管家。