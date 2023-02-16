Peugeot 3008 / 5008 新增 48V 動力　後續將導入至更多車系中

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Peugeot 的 48V 輕油電複合動力系統，是由新世代 1.2 升直列 3 缸 PureTech 渦輪增壓汽油引擎、整合至全新 eDCS6 6 速雙離合器自手排變速箱的 eMotor 電動馬達、BSG 皮帶啟動發電機及位於左前座下方的 48V 電池模組所構成，其中引擎可輸出 100kW 最大功率 (約 134hp) 及 230Nm 峰值扭力，而引擎具備可變幾何渦輪增壓器、Miller 循環與正時鏈條等特色，馬達可輸出 28hp 馬力及 55Nm 扭力，電池容量為 898Wh (可用容量為 432Wh)。
搭載 48V 輕油電複合動力系統後，3008 及 5008 的乘坐空間與行李廂空間均未受影響，而重踩油門時可獲得 12hp 額外動力輸出，145km/h 以內鬆開油門可暫時關閉引擎，在煞車時可回收動能，使平均油耗可降低約 15%，行駛每公里平均二氧化碳排放量 20 公克，符合 Euro 6.e 排放標準。
配備方面，擁有 48V 輕油電複合動力系統的 3008 及 5008 在其數位儀錶版中增加運作情形、純電行駛里程、藍色時速錶、能量流與電量等資訊，並且導入 AVAS S (Acoustic Vehicle Alerting System) 系統，使車輛在 30km/h 內可發出聲響來警示行人或自行車騎士。
隨著這套 48V 輕油電複合動力系統的到來，既有的 PureTech 130 EAT8 汽油渦輪動力配置將被取代，而這套動力是以 1.2 升直列 3 缸渦輪增壓引擎搭配 8 速手自排變速箱所構成，可在 5,500rpm 時輸出 130hp 最大馬力，在 1,750rpm 時輸出 230Nm 峰值扭力。
Peugeot 在今年 1 月時宣布 E-LION PROJECT 品牌電動化戰略，初期目標將在 2023 年為品牌其下所有車款提供電氣化的車型，並在 2025 年提供 100% 純電的產品，直到 2030 年達成在歐洲市場僅販售純電車款的目標，如今先以現行 3008 及 5008 車系導入 48V 輕油電系統作為開端，純電動版本則將在下一世代中登場，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請關注。