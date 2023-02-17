強化空氣力學 McLaren 720S GT3 Evo 登場

外觀小針美容、內裝科技化 2024 Buick Encore GX 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

美國汽車品牌 Buick 近年專注於 SUV 市場，並於 2020 年為了滿足產品線推出了入門級的跨界休旅 Encore GX。而這款休旅車近日推出 2024 年式車型，導入品牌於去年發表的 Wildcat EV 概念車設計語彙，換上最新世代家族風格，頭燈改採分離式設計，大燈設於保險桿之內，上方有更加銳利的 LED 日行燈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Buick 宣布推出 2024 Encore GX 車系，針對外關於內裝配備進行強化。
在車頭方面，2024 Encore GX 依舊保有相當圓潤的輪廓，不過其中央的水箱護罩下移，並進一步加大其面積，同時在車頭正中央加入品牌最新的廠徽，下方的氣壩設計也更具有張力。其餘變化還包括了全新的 18 吋及 19 吋輪圈，尾燈內部的光源排列組合也有所不同。

進到車內，這次原廠針對 2024 Encore GX 將中控台重新設計，換上虛擬數位座艙，由一組 8 吋數位儀表板搭配 11 吋多媒體觸控螢幕組成，而冷氣出風口造型也與現行款有所不同。安全表現上則搭載前方行人偵測自動煞車、前方撞擊預警、車道維持輔助、車道偏離預警等先進駕駛輔助裝置。

動力表現方面，Encore GX 同樣搭載 1.2 升渦輪增壓三缸引擎，搭配 9 速變速箱，可發揮 137 最大馬力及 219 牛頓米峰值扭力，另外也提供 1.3  升渦輪動力，最大輸出提升至 155 匹、峰值扭力為 236 牛頓米，並有前驅或者四輪驅動的選擇。

2024 Encore GX 預計將於 3 月開始生產，並在今年春季開始販售，全車系起價為 26,895 美元 (約合新台幣 82 萬)，首次提供的豪華車型Avenir 的起價則為 33,195 美元  (約合新台幣 101 萬)。

搭載 2.0 e-Boxer 油電動力 新一代日規 Subaru Impreza 登場

HINO 商用車、TOYOTA 商旅車於 3/14~3/24 舉辦 8 場次巡迴

Volkswagen 公布新年度計畫，Tiguan 終於到港、電動車導入計畫仍未明

宏佳騰全車系推優購案 回廠滿額抽日本來回機票

我是廣告 請繼續往下閱讀