外觀小針美容、內裝科技化 2024 Buick Encore GX 登場

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Buick 宣布推出 2024 Encore GX 車系，針對外關於內裝配備進行強化。在車頭方面，2024 Encore GX 依舊保有相當圓潤的輪廓，不過其中央的水箱護罩下移，並進一步加大其面積，同時在車頭正中央加入品牌最新的廠徽，下方的氣壩設計也更具有張力。其餘變化還包括了全新的 18 吋及 19 吋輪圈，尾燈內部的光源排列組合也有所不同。
進到車內，這次原廠針對 2024 Encore GX 將中控台重新設計，換上虛擬數位座艙，由一組 8 吋數位儀表板搭配 11 吋多媒體觸控螢幕組成，而冷氣出風口造型也與現行款有所不同。安全表現上則搭載前方行人偵測自動煞車、前方撞擊預警、車道維持輔助、車道偏離預警等先進駕駛輔助裝置。
動力表現方面，Encore GX 同樣搭載 1.2 升渦輪增壓三缸引擎，搭配 9 速變速箱，可發揮 137 最大馬力及 219 牛頓米峰值扭力，另外也提供 1.3 升渦輪動力，最大輸出提升至 155 匹、峰值扭力為 236 牛頓米，並有前驅或者四輪驅動的選擇。
2024 Encore GX 預計將於 3 月開始生產，並在今年春季開始販售，全車系起價為 26,895 美元 (約合新台幣 82 萬)，首次提供的豪華車型Avenir 的起價則為 33,195 美元 (約合新台幣 101 萬)。