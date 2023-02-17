搭載 2.0 e-Boxer 油電動力 新一代日規 Subaru Impreza 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Subaru 原廠宣布第六代日規 Impreza 將於 3 月於日本市場接受預訂。第 6 代 Impreza 僅保留五門掀背的車身格局，取消四門房車的設定。在外觀方面，採用與 Crosstrek 相同的設計語彙，導入更加狹長的頭燈造型，水箱護罩尺碼進一步加大，同時內部以網格搭配單橫柵鋪陳，並取消 Crosstrek 可見的大量黑色防刮材質，換上黑色飾條點綴。車尾部分自然也延續現有的家族化特徵，導入 C 字形的 LED 尾燈組，後保桿也利用更立體的線條營造出較過往更具運動化的視覺感受。與美規車型相比，日規車型頭燈側邊取消橘色反光片，而前門、
尾門均加入 e-Boxer 的銘牌強調其油電的身分。
進入車內，同樣延續一貫的家族設計，具有最新的三幅式方向盤，中控台上加入內嵌直立式 11.6 吋多媒體系統，並支援無線 Apple Carplay 和 Android Auto 等功能。安全表現部分採用三鏡頭的新世代 EyeSight，偵測範圍更廣，可辨識路口自行車與行人，並有主動式跟車輔助、車道維持輔助、後方交通警示含緊急剎車等機能。
動力上，日規車型僅提供 2.0 升 e-Boxer 水平對臥油電系統，搭配 Lineatronic CVT 變速箱，。引擎輸出最大可以產生 143 匹馬力和 188 牛頓米峰值扭力，而電動馬達則可輸出 13 匹馬力及 65 牛頓米扭力，驅動方式預料也將與 Crosstrek 相同，提供 FWD 和 AWD 系統兩種不同選項。