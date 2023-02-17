輕型車走出日本生產 Mitsubishi 宣布 Minicab-MiEV 將於印尼在地生產

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Mitsubishi 宣布未來將在印尼當地生產 Minicab-MiEV。Mitsubishi 自 2011 年以來一直在日本市場提供 K-Car 電動商用車，其中以 Minicab-MiEV 最受歡迎，該車在日本當地統一提供 CD (16.0kWh) 高頂車型，擁有二人座與四人座二種選擇，並具有低速行駛提醒功能，在 0~35km/h 之間會自動發出聲響，並優化音量與蜂鳴器的頻率。其餘配備還包含充電時車內可同步開啟空調的功能、Keyless 無鑰匙啟動系統、遠端啟閉空調、前排座椅加熱功能等。
動力表現方面，Minicab-MiEV 其動力來源來自世界首款量產車 i-MiEV，在不犧牲載貨能力的情況下，將 i-MiEV 的動力部件轉移到這款輕型車款上。但隨著需求的改變，原廠選擇在 2020 年重新調整 Minicab-MiEV 的編成，目前僅有單一 330V / 16.0kWh 的鋰電池規格，電動馬達最高功率為 30kW (約41ps)、最大扭力為 20kgm，在 JC08 模式下可以達到 150 公里左右。
除了 Minicab-MiEV 將在印尼生產之外，Mitsubishi 官方還強調未來其他的電動車也將在日本以外進行生產。目前 Mitsubishi 在印尼 Krama Yudha 工廠將從明年開始負責組裝 Minicab-MiEV，該工廠的年產量約為 220,000 輛新車，目前擁有約 3,300 名員工，主要負責生產 Pajero Sport、Xpander 和Xpander Cross 等在當地的主力車款。