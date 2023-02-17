全車系調漲 8~11 萬元 / 增列 NX 350h 旗艦特別版 2024 年式 Lexus NX 建議售價公布
Lexus 總代理和泰汽車近日於官網更新 2024 年式 NX 車系編成及建議售價，分別為 NX 200 菁英版 (171 萬元起)、NX 200 豪華版 (181萬元起)、NX 250 豪華版 (197 萬元起)、NX 250 頂級版 (207 萬元起)、NX 350 F Sport 版 (257 萬元起)、NX 350h 豪華版 (207 萬元起)、NX 350h 頂級版 (227 萬元起)、NX 350h 旗艦特別版 (251 萬元起)、NX 350h 旗艦版(257 萬元起)、NX 450h+ 豪華版 (237 萬元起)、NX 450h+ F Sport 版 (284 萬元起)，較先前調漲 8 至 11 萬元。
7Car 小七車觀點
新年式所新增的 NX 350h 旗艦特別版與 NX 350h 旗艦版之間的主要差別在拔除 Mark Levinson® Premium Surround 音響系統，以加快交付車輛的時間；NX 450h+ F Sport 版則將 AP 自動停車輔助系統 (Advanced Park) 列入標準配備，提供更便利的駕駛體驗。 因應全球鋼材、車用晶片與車輛製程各項關鍵原料、零組件等成本持續上漲，日本原廠反映已無法完全吸收多重變數及壓力，和泰汽車在今年 1/1 已調整 Lexus 生產之部分車型建議零售價以反映成本，各車系建議零售價漲價金額從 2 萬元至 40 萬元不等。 而和泰汽車先前亦在年初舉辦的新春記者會上表示，目前供應鏈狀況尚無法在短時間內完全緩解、台灣經濟成長力道趨緩，但由於多個車廠已累積一定待交車數量，疫情管制鬆綁後民間消費力道亦可望回升，預估 2023 年新車市場能來到 45 萬輛，相較 2022 年成長 4.7%，而和泰集團三品牌年販目標為 16.3 萬輛。