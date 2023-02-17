準備出戰巴林大獎賽　Ferrari SF-23 正式亮相

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SF-23 在去年基礎上進行了全面革新，底盤採用碳纖維和蜂窩複合式結構打造，車重總重僅達 798 公斤，駕駛艙裝有 halo 保護系統。在空氣力學方面，提升了縱向下壓力，鼻翼的結構也有所調整。前懸吊採取了低置轉向桿的設計，擴大了在賽道上可做的設置調整範圍。紅色塗裝也經過全新調色，擁有亮眼的消光表面，尾翼上也出現經典 Ferrari 字樣廠徽
動力部分，駕駛後方搭載著一具 066/10 1.6L V 型六缸渦輪增壓引擎，轉速高達每分鐘 15,000rpm，配置透過電動發電機組的混合動力能源回收系統 (ERS) 以及縱置式 8 速序列式變速箱，並帶有液壓變矩的後差速器、前後 Brembo自通風碳纖維碟盤煞車系統、電控後煞車、18 吋前後輪圈。
Scuderia Ferrari 車隊最早於 1929 年由 Enzo Ferrari 本人成立，成立目的一開始為“購買 Alfa Romeo 品牌賽車，以及用其參加國家級和俱樂部協會賽程內的比賽”，在歷史上各大賽事都可以看到它的蹤跡，可說是賽車運動界中最古老且偉大的標誌性車隊之一。市售量產車在市場上的銷售表現更是強勁，原廠近日表示在 2022 年總計共交出 13,221 輛新車，創下品牌有始以來的新紀錄，亦比起 2021 年成長了將近 19%。