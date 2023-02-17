泰勒絲前男友、全球最貴DJ「電音金童」將來台！時間曝光

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完美跨足西洋流行樂及DJ界的電音神團「老菸槍雙人組」，在YouTube擁有19首破億歌曲，總播放次數超過107億次。2016年推出專輯《神曲拼貼Collage》風靡全球、大洗多國指標性音樂排行榜榜單，除了以《Don‘t Let Me Down》一曲獲得2017年葛萊美獎 「最佳舞曲錄製」獎項，也拿下全美音樂獎（American Music Award）「最受歡迎電子舞曲藝人獎」、美國告示牌音樂獎（Billboard Music Award）「最佳電子舞曲藝人獎」，2017年專輯《記憶…封存 Memories...Do Not Open》一發行即登上全球62國iTunes音樂排行榜冠軍；國際音樂平台Spotify 2017年台灣地區舞曲排行榜中，老菸槍雙人組拿下前十名中的三個席次，KKBOX的2017年西洋年度單曲Top 10中穩坐兩席次，不僅在歐美地區大放異彩，兩人在亞洲的表現更是不遑多讓。和英國天團「酷玩樂團」(Coldplay)合作的《Something Just Like This》，登上美國告示牌百大單曲第一名，成為酷玩樂團亞洲巡迴必唱歌曲。2018年三月來台於南港展覽館舉辦專場演唱會，吸引萬人朝聖大合唱。
「電音教父」提雅斯多是荷蘭電音界指標性人物，除是連續三屆全球百大DJ冠軍，亦連續15年登上全球百大DJ排行榜前五名。提雅斯多於2004年獲得雅典奧運青睞，成為首位登上奧運開幕典禮演出的DJ，這場演出將電子音樂首次推向國際正式場合的舞台，全球超過4億人口收看直播，成為史上同一時間內最多聽眾的DJ。提雅斯多以單曲《John Legend-All Of Me（Tiësto Remix）》得到第57屆葛萊美（Grammy Award）「最佳非古典混音錄製」獎項，也曾被英國雜誌《Mixmag》讀者票選為「史上最偉大DJ」，更被美國權威音樂雜誌滾石雜誌（Rolling Stone Magazine）譽為「世界第1名DJ」。提雅斯多啟蒙許多世界百大DJ投身電子音樂產業，對於電音文化傳承有重要地位。
英國電音天團Above & Beyond被稱為「勸世音樂救世主」，樂評及DJ們評價其音樂為「勸世音樂的品質保證」。其歌曲質感及音樂製作的功力受到世界百大DJ第一名「電音教父」提雅斯多及「電音天神」阿曼凡布倫的推崇，亦受到瑪丹娜 (Madonna)、布蘭妮 (Britney Spears)、濱崎步等歐美及日本流行音樂天后喜愛並受邀擔任單曲混音製作人。Above & Beyond出道以來始終如一專注在創作出能夠「淨化人心，點亮生命」的勸世音樂，在世界各地擁有許多死忠樂迷。
除了上述四組核彈級超人氣DJ外，還邀請了風靡全球的烏克蘭硬派女皇Miss K8、硬派曲風教父 DJ The Prophet、近年與「EDM教父」大衛庫塔（David Guetta）聯袂推動新曲風Future Rave的MORTEN、德國貝斯曲風領航者Virtual Riot、荷蘭Big Room轟炸雙人組Blasterjaxx、擅長迷幻及勸世曲風的約翰歐卡拉漢 (John O'Callaghan)及比例吉利斯（Billy Gillies），以及近年於歐美人氣直線飆漲的「浩室小太陽」約翰桑米特 (John Summit)等。
來自英國歷史最悠久的經典派對品牌「Creamfields 奶油田電音派對」，為世界上最受歡迎和著名的戶外電子音樂節，且是首次獲得「最佳大型音樂節」殊榮之戶外電音派對活動，共奪下9次英國「年度音樂節」及「最佳國際音樂節」等大獎。今年奶油田除為雙日演出外，主舞台之餘更打造硬派曲風及勸世曲風舞台，DJ演出風格類型也更加全面及多元化， Trap、Hard Style、EDM、Big Room、Trance、Progressive House、Tropical House、Future House、Bass、Hip hop等風格，一應俱全通通到位，勢必能夠滿足愛好不同曲風的電音樂迷胃口。
門票將於2月26日下午12點16分於全台KKTIX售票系統發售，票種分為單日GA票、單日VIP票、雙日GA票及雙日VIP票(預售)。早鳥單日一般GA票為2,800元、早鳥單日VIP票3,800元；Tier 1預售單日一般GA票3,000元、預售單日VIP票為4,000元；Tier 2 預售單日一般GA票3,400元、預售單日VIP票為4,200元；預售雙日一般GA票為6,000元、預售雙日VIP票為7,800元；單日現場一般GA票為6,000元、單日現場VIP票為 8,000元，將於演出前十天公布是否販售。售票相關詳情及更多活動資訊請見Super Chill Events及Creamfields Taiwan 官方Facebook及Instagram帳號。（編輯：郭佩蓉）