導入 2.0 升四驅 HS？　MG 新車款預告 3/8 登台

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中華汽車於去（2022）年 11 月舉行的線上法說會中，針對 2023 年度營運展望部份，已提及 MG 品牌將推出新車型，而稍早從 2022 年 12 月能源局油耗測試數據當中，則可發現國產小客車部份出現搭載 2.0 升動力的 MG HS，且為中華汽車所送測，因此若無意外的話，合理推論或許屆時活動當中，現身的新車款便是 2.0 升 MG HS。
MG HS 目前在台灣具備汽油、PHEV 兩種動力選項，前者內燃機部份採用 1.5升四缸渦輪直噴型式，最高輸出 180hp / 29.1kgm，並搭配 7 速雙離合器自手排變速箱及前驅設定。PHEV 動力方面，主要增加電動馬達及鋰電池組，綜效輸出來到 291hp / 49.0kgm。而針對可能將導入的 2.0 升動力部份，參照海外市場資訊，其搭載 2.0 升四缸渦輪直噴引擎，最高輸出 230hp / 36.7kgm，並搭配 6 速雙離合器自手排變速箱及四輪驅動型式，稍早能源局平均油耗則繳出10.1 km/L 的成績（NEDC 規範）。
HS 為 MG 品牌重返台灣市場所推出的首輛車款，以豐富配備及合理價格著稱，而現階段兩種動力的價格分別為 91.5、121.9 萬元起，隨著新車型導入，可望消弭價格斷層的現象，提供消費者更多元的選擇。