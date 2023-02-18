好事成 3 BMW 慶祝萊比錫工廠生產 333 萬輛新車紀錄

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BMW Group Plant Leipzig 萊比錫工廠日前達成生產 333 萬輛新車的紀錄。目前BMW Group Plant Leipzig 萊比錫工廠主要生產品牌旗下入門系列，包含 BMW 1 系列、BMW 2 系列 Gran Coupe 和 BMW 2 系列 Active Tourer，該工廠過去也曾經生產過 3系列、X1、i3、i8、M2等車款。而達成此次 333 萬輛紀錄的車款為採用 Melbourne Red 烤漆搭配黑色套件的BMW 128ti。其搭載 BMW 雙渦輪增壓技術的 2.0 升引擎，可提供 265hp的最大功率。其 ti 之稱呼代表“Turismo Internazionale”，代表著是運動化車型的象徵，亦向 BMW 1800 TI 和 BMW 2002 TI 等經典車款致敬。
首款於 BMW Group Plant Leipzig 製造的新車為 2005 年 3 月推出的 BMW 320i，經過六年的時光後，2011 年 12 月採用 Alpine White塗裝的 BMW 116d 誕生，這是萊比錫工廠第 100 萬輛新車。2016 年 10 月，達成第 200萬輛里程碑的為一部採 Protonic Blue 塗裝的 BMW i3。2021 年，選擇 Sunset Orange 烤漆的 BMW M240i 敞篷車也成為第 300 萬輛在該工廠誕生的新車。
另外 BMW 也宣布萊比錫工廠下一個里程碑將迎來第400萬輛新車，同時也將迎來全新車型，並將生產全新的 MINI COUNTRYMAN，這使得萊比錫工廠未來將負責生產四個產品線，亦成為全球第一座同時生產 BMW 和 MINI品牌車款的工廠，並且提供內燃機、插電式混合動力系統及純電等不同的動力。
為了實現生產 400 萬輛新車的目標，萊比錫工廠自 18 年前投入生產以來，每年的產能一直在穩步成長，目前每年可以生產 350,000 輛新車 ，而在第一年生產時產能僅有 54,000 輛。