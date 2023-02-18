最終特仕版 Audi 於英國市場推出 TT Final Edition

我是廣告 請繼續往下閱讀
Audi 宣布於英國市場推出 TT Final Edition。此次在英國市場提供的 Audi TT Final Edition 主要特徵在於外觀方面加入黑色套件，包含品牌的四環廠徽、後視鏡外蓋、排氣尾管和固定式尾翼等處，而敞篷車型則提供黑色導流三角飾蓋和黑色防撞桿，而硬頂車型則配備隱私玻璃。
另外新車也標準配備 Audi Sport 的七幅造型黑色鋁合金輪圈，配備紅色剎車卡鉗，並提供 Tango Red、Glacier White 或 Chronos Grey 等車色選擇。
進入車內，Audi TT Final Edition 採用更多的皮質包覆，並於中央鞍座、冷氣出風口等處新增紅色原速，同時全車可見紅色車縫線的鋪陳，地毯也有紅色的滾邊，而採用 Alcantara 包覆的方向盤則具有 12 點鐘定位標記。
Audi TT Final Edition 在英國市場具有 S Line、Black Edition、Final Edition、S Final Edition、RS 及 RS Sport Edition 共計六款車型等級，並有敞篷及硬頂兩種車身型式，全車系起價為 41,910 英鎊 (約合新台幣 153.2 萬元)，首批預計將於 4 月份開始交車。
雖說純種雙門跑車式微，但 Audi TT在 2022 年於英國市場銷售表現最為強勁，佔了車系於全球市場銷量的 33% 以上，達成 2,672 輛，對比美國僅有 516 輛的表現，銷量幾乎差了 5 倍之多。