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最終特仕版 Audi 於英國市場推出 TT Final Edition

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

於1995年首度在法蘭克福車展亮相的 Audi TT 在 1998 年成功投入量產後，迄今已有 25 年的歷史，而這款純種雙門跑車受到 SUV 浪潮後銷量已不如以往，因此現行 Audi TT 預計停產後不再有後繼車款，而隨著產品週期來到尾聲，原廠於近日在英國市場推出 TT Final Edition。

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Audi 宣布於英國市場推出 TT Final Edition。
此次在英國市場提供的 Audi TT Final Edition 主要特徵在於外觀方面加入黑色套件，包含品牌的四環廠徽、後視鏡外蓋、排氣尾管和固定式尾翼等處，而敞篷車型則提供黑色導流三角飾蓋和黑色防撞桿，而硬頂車型則配備隱私玻璃。

另外新車也標準配備  Audi Sport 的七幅造型黑色鋁合金輪圈，配備紅色剎車卡鉗，並提供 Tango Red、Glacier White 或 Chronos Grey 等車色選擇。

進入車內，Audi TT Final Edition 採用更多的皮質包覆，並於中央鞍座、冷氣出風口等處新增紅色原速，同時全車可見紅色車縫線的鋪陳，地毯也有紅色的滾邊，而採用 Alcantara 包覆的方向盤則具有 12 點鐘定位標記。

Audi TT Final Edition 在英國市場具有 S Line、Black Edition、Final Edition、S Final Edition、RS 及 RS Sport Edition 共計六款車型等級，並有敞篷及硬頂兩種車身型式，全車系起價為 41,910 英鎊 (約合新台幣 153.2 萬元)，首批預計將於 4 月份開始交車。

雖說純種雙門跑車式微，但 Audi TT在 2022 年於英國市場銷售表現最為強勁，佔了車系於全球市場銷量的 33% 以上，達成 2,672 輛，對比美國僅有 516 輛的表現，銷量幾乎差了 5 倍之多。

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