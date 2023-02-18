手工打造、每部耗時 10 日完成 BMW 3.0 CSL 將於 Dingolfing 工廠開始量產

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Dingolfing 工廠過去曾負責生產過 M4 Coupe 和 Convertible、M5 和 M8 Coupe、Convertible 和 Gran Coupe 等高性能車款，並於 2022 年生產超過 5 萬輛的 BMW M 車款。3.0 CSL 的生產規模僅有去年規模的 0.001 倍，因此原廠還特別追加專屬的生產流程，以應對這款特殊車款的生產需求。
BMW 3.0 CSL 車名中的「CSL」，即 Coupe、Sport 及 Lightweight 的縮寫，亦清楚表明此輛運動化車款的特徵。外觀方面，3.0 CSL 具備完整空力套件及外擴輪拱設計，並搭配前 20、後 21 吋鋁圈（賽事用中央鎖付型式），而其黃色雷射頭燈則頗有向賽事車輛看齊的意味。內裝部份，3.0 CSL 採雙座設計，其碳纖維桶椅、方向盤及其它部位大量使用 Alcantara 材質鋪陳以營造運動氛圍。
底盤部分後軸搭載 Active M 差速器，除了可與 DSC 連動，最高亦可達成 100% 鎖定率。其它重點部件方面，包含 M 碳陶煞車（前六活塞、後單活塞，前 400mm、後 380mm 碟盤）、電子阻尼可調減震筒、可變齒比 M Servotronic 方向機及 M Traction Control 循跡控制（可自訂 10 段循跡系統介入時機）。
BMW 3.0 CSL 採用直六渦輪引擎搭配 6 速手排變速箱，最高可輸出 560hp，原廠表示在全車大量採用鋁合金及 CFRP 碳纖維複合材質打造之下，馬力重量比擁有小於 3 kg/hp 的優異水準。原廠表示每輛 3.0 CSL 將以高手工比例的方式打造，約需時 10 天才能完成，相信未來將成為車迷眼中的收藏品。