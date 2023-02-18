推動亞灣5GAIoT創新園區 高市啟動亞灣2.0計畫土地變更
為適應亞灣5GAIoT產業經濟發展需要，高雄市長陳其邁去年11月宣布亞灣2.0計畫，高市府都發局今依都市計畫法規定，啟動43.54公頃國營事業土地都市計畫變更，落實行政院亞灣5GAIoT創新園區。其中都發局主辦特貿三公辦都更執行，及透過土地使用獎勵誘因促進產業投資，預期打造亞灣為企業集團旗艦中心聚落，讓高雄成為新南向的國際新門戶。
記者郭凱杰／高雄報導
經濟發展局表示，亞灣5GAIoT（人工智慧物聯網）創新園區，已吸引逾80家國際大廠、新創事業、國際加速器或共創夥伴等進駐。至於亞灣2.0則是5GAIoT創新園區升級進階版，再次與中央合作打造企業集團旗艦中心聚落，市府透過都市計畫調整、獎勵企業進駐作業等誘因，導引金融管理、資通科技等中大型企業進駐帶動策略性產業，匯集區域營運總部、研發或技術訓練等產業中心與關鍵人才，並形塑日夜間休閒觀光娛樂與夜間經濟之開放水岸。
都發局指出，這次都市計畫細部計畫變更範圍合計43.54公頃，包括特文、特貿及特倉等分區之國營事業土地，未來開發時配合亞灣5G AIoT 創新園區及亞灣2.0產業經濟發展推動，同時為適應經濟發展需要，將檢討土地使用管制要點及都市設計基準等，以創造產業投資誘因；同時兼顧產住商辦複合開發財務彈性及水岸開放多元使用等效益。
都發局說，這次都市計畫公開展覽草案，已參酌今年2月7日公展前座談會相關公民或團體等建議妥予研擬，例如在土地使用管制面向，需因應企業及人才進駐，檢討特貿允許住宅比例；為鼓勵投資本市策略性產業，適度給予容積獎勵；在臨水岸公園85米退縮帶，開放多元休閒使用，營造日夜間水岸遊憩環境。