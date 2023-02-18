四款手排車型 / 三種特仕版本　美國 MIni 公布 2024 年式全車系編成及售價

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2024 年式 Mini Cooper Convertible (35,700 美金起)、Mini Cooper S Convertible (38,400~ 42,000美金起)、Mini Cooper 4-Door Hardtop (26,800~ 34,200 美金起) 以及 Mini Cooper S 4-Door Hardtop (30,100~ 38,500美金起) 等四種車系都將會提供手排版本。同時，Hardtop、Clubman 和 Countryman 車型將有 Classic Trim (提供新車色)、Signature Trim (配備 MINI Navigation)。
除此之外，另外還提供 Untamed Edition、Untold Edition 以及 Resolute Edition 三種特仕版本，在經典設計語彙中，巧妙注入引領潮流的現代美學，以活潑的烤漆顏色及塗裝滿足每位車主的個性需求。總代理汎德則在去年 7/15 就已宣布導入 Editions 系列特仕版，詳情可｛點此進入觀看｝。
手排車型在全球市場萎靡，再加上電動車日新月異，不斷推陳出新，許多車廠早已放棄開發並淘汰傳統變速箱，轉而注意力放在開發電動車及油電混合車上。至於國內市場，過去曾有 Cooper S、JCW 等手排車型，搭配精湛的操控讓追求熱血操控的車迷樂此不疲，但以臺灣消費者的使用習慣，現行在售的 Mini 都是以主流的雙離合器 7 速自手排變速箱為主，對手排 Mini 新車有興趣的民眾亦可透過貿易商購買美規版本。