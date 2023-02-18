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四款手排車型 / 三種特仕版本　美國 MIni 公布 2024 年式全車系編成及售價

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

繼先前宣布規劃將開始擴大旗下車型搭載手排變速箱的數量並開設學習課程後，美國 Mini 近日則公布了 2024 年式車型編成及建議售價等更多相關資訊，手排共提供四種車系以及三個特仕版本，生產將於 3 月 1 日開始。

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MIni 手排
MIni 手排
2024 年式 Mini Cooper Convertible (35,700 美金起)、Mini Cooper S Convertible (38,400~ 42,000美金起)、Mini Cooper 4-Door Hardtop (26,800~ 34,200 美金起) 以及 Mini Cooper S 4-Door Hardtop (30,100~ 38,500美金起) 等四種車系都將會提供手排版本。同時，Hardtop、Clubman 和 Countryman 車型將有 Classic Trim (提供新車色)、Signature Trim (配備 MINI Navigation)。

MIni 手排
MIni 手排
除此之外，另外還提供 Untamed Edition、Untold Edition 以及 Resolute Edition 三種特仕版本，在經典設計語彙中，巧妙注入引領潮流的現代美學，以活潑的烤漆顏色及塗裝滿足每位車主的個性需求。總代理汎德則在去年 7/15 就已宣布導入 Editions 系列特仕版，詳情可｛點此進入觀看｝。

MIni 手排
MIni 手排
MIni 手排
MIni 手排
手排車型在全球市場萎靡，再加上電動車日新月異，不斷推陳出新，許多車廠早已放棄開發並淘汰傳統變速箱，轉而注意力放在開發電動車及油電混合車上。至於國內市場，過去曾有 Cooper S、JCW 等手排車型，搭配精湛的操控讓追求熱血操控的車迷樂此不疲，但以臺灣消費者的使用習慣，現行在售的 Mini 都是以主流的雙離合器 7 速自手排變速箱為主，對手排 Mini 新車有興趣的民眾亦可透過貿易商購買美規版本。

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