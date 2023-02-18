不到新台幣 90 萬即可入主旅行車！　第四代小改款 Ford Focus Wagon X 實車拍攝

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第四代小改款 Focus 旅行車的等級配置基本上與五門掀背車型相同，而入門車型均稱為 X，旅行車的建議售價較掀背車高新台幣 6 萬元來到新台幣 89.9 萬元起。外觀方面，Focus Wagon X 採用橫柵式水箱罩，而非 ST-Line 系列車型的高光亮黑蜂巢式，頭燈為 LED 光源搭配下弦之型 LED 日行燈，但無 ST-Line Vignale 的日寰之型 LED 日行燈及 Matrix 矩陣式智能動態照明系統，足踏尺寸 205/60R16 的輪胎，搭配銀色烤漆鋁合金輪圈。
Focus Wagon X 採用尺寸 205/60R16 的輪胎，搭配銀色烤漆鋁合金輪圈，Wagon ST-Line 系列車型採用 235/40R18 輪胎，WAgon ST-Line Vignale X 搭配 ST Edition 旋壓輕量性能鋁圈搭配紅色烤漆卡鉗。
Focus Wagon X 車型的尾燈也擁有燻黑設計，ST-Line 系列車型升級 LED 光源。排氣尾管部分，Wagon X 為右側單邊單出，ST-Line 系列車型為右側單邊雙出設定。內裝方面，Focus Wagon X 與 Wagon ST-Line 系列車型最大的差異在於未隨之更新為 13.2 吋懸浮式觸控螢幕，而是保留原先的 8 吋螢幕，因此車載系統也未升級至 SYNC®4 版本，至於儀錶版也未換上 12.3 吋全彩數位儀錶，而是維持小改款前的類比指針搭配中央 4.2 吋螢幕形式，因此在整體操作介面上與過去接近。然而在空間機能方面，Focus Wagon 全車系均擁有 635 公升的行李廂標準置物容積。
Focus Wagon X 車型的座艙鋪陳與小改款前的樣貌相似。
Focus Wagon X 車型未升級 12.3 吋全數位儀錶，而是採用與小改款前相同的類比指針搭配中央 4.2 吋螢幕儀錶。
Wagon X 車型未升級 13.2 吋中控台螢幕，而是採用 8 吋設定，車載系統也未升級至 SYNC®4 而為 SYNC®3，因此 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結均需使用傳輸線。
Wagon X 車型採用與小改款前相同的實體雙區恆溫空調操作介面，未整合至車載系統當中，因此 Ford Power 引擎啟閉按鈕仍保留在方向機柱右側。
Focus Wagon X 配置皮質包覆座椅，駕駛座可進行 6 向調整，Wagon ST-Line 升級手動腰部支撐調整，Wagon ST-Line Vignale 則換上 Sensico® 時尚永續皮革座椅並增加駕駛座 8 向電動調整功能。動力與底盤方面，第四代小改款 Focus 全車系不再提供自然進氣引擎配置，而僅有 1.5 升直列 3 缸 EcoBoost182 渦輪增壓汽油引擎，可輸出 182ps 最大馬力及 24.5kg-m 峰值扭力，至於底盤部分延續 C2 平台設計，而旅行車更全面配置後獨立式連桿懸吊 (含副車架與防傾桿)，而不若五門掀背車型仍在 X 及 ST-Line 車型保留後非獨立 Model J 扭力樑系統 (含矢量導引彈簧)。
中央鞍座延續既有樣式，駕駛模式切換按鈕、怠速熄火開關與停車雷達開關設置於左下方，未比照 Wagon ST-Line 系列車型換上全新中控台而設置於面板之中。安全防護方面，第四代小改款 Focus 全車系不僅標準配備 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統 (達 Level 2 輔助等級)，福特六和也將原德國市場需選配的項目列為本次國內市場全面標配，包含：IA 十字路口輔助煞停系統、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統和 BSA 視覺盲點偵測與輔助系統等。至於 6 具 SRS 輔助氣囊、ESP 電子式車身動態穩定系統、ETS 主動式車身動態強化系統及前後座預緊安全帶均屬車系標配之列。
Focus Wagon 全車系都擁有 635 公升的行李廂標準置物空間。本次國產的第四代 Focus 改款以 Wagon 旅行車作為重點，目前接單表現最佳的 ST-Line Vignale 車型中擁有多項新配備，然而當預算有限，或對這些配備較無，仍可考慮入手門檻不到 90 萬的 Wagon X 車型，同樣也享受到旅行車的空間機能表現。