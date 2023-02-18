Ford Tourneo Connect No.003 ---- 黏貼隔熱紙、安裝電子後視鏡

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首先看到電子後視鏡部份，小七哥選擇原廠型配件，其實就是總代理先前發表的款式，亦包含行車記錄器功能，內部採用 Sony Starvis 感光元件、F1.6 大光圈，並具備相對少見的無光夜視功能，且水平、垂直可視角度均不俗，解析度則為 1080p，駕駛者也可視情況切回傳統後視鏡狀態。實際使用方面，相較傳統後視鏡容易受到後座乘員及物體阻擋的情形，電子後視鏡自是能提供相對開闊、無遮蔽的視野，另外其畫質頗為清晰、對比度適中，整體算是相當滿意。
至於隔熱紙部方面，這次小七哥仍選擇位於台北內湖，由多年好友游老闆所經營的旭冠隔熱紙進行施工，而小七哥這次選擇的品牌為 Litmore，型號為 L50，據型錄標示，其紅外線阻隔率為 95%，總隔熱率 58%，另外攸關視野的數據方面，透光度為 50%、內反光率 6%，整體算是能兼顧視野及隔熱效果的選擇。實際上路使用，整體隔熱效果合乎預期，空調冷房效率提升算是有感，透視度方面則可兼顧隱私與夜間視線，截至目前為止尚屬滿意。
最後有關近期使用情形部份，Tourneo Connect 主要除了小七哥本人日常代步使用之外，也用於往返記者會及協助試駕拍攝等公務場合，而其餘細節將於後續篇幅進行彙報。