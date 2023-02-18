情懷回憶殺！「街霸」傳奇再現　Mitsubishi Lancer Evolution X MR SST 試駕

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本次試駕的是由凱爾車業引進的美規 Mitsubishi Lancer Evolution X MR SST，開價不到新臺幣 200 萬元，目前已通過驗車，可以領取正牌上路。Mitsubishi Lancer Evolution 在 15 年的光陰下已經進化了 10 代，並於 2007 年正式登場，但隨著總銷量銳減加上以電動車和混合動力車為中心進行經營重建的 Mitsubishi 公司來說，要一直維持 Lancer Evolution 車系的生產是很困難的，所以只好在 2014 年忍痛宣布 2016 年正式停產的消息。而在車系停產前也有推出日本及北美市場分別限量 1,000 台及 1,600 台的 Final Edition 特別仕樣車，作為歡送十代目車型的最後輓歌。
而本站則特別與凱爾車業商借這輛在國內相當罕見的美規 Mitsubishi Lancer Evolution X MR SST 進行完整的試駕體驗，接下來就一起揭開它的神秘面紗吧！
全車特點：
●18 吋 BBS 鍛造鋁合金輪圈搭配 Brembo 前四/後二卡鉗。
●Recaro 賽車桶椅。
●Rockford Fosgate 音響主機。
●AYC 主動式偏擺控制系統。
●AC 主動式中央差速。
●ASC 主動式車身穩定系統。
●S-AWC 先進全輪控制。
●Bilstein 單筒式避震筒和 Eibach 彈簧。
本次試駕的 Lancer Evolution X 其實與現行國產化版本屬同世代，車身尺碼分別為 4,495x1,810x1,480mm，軸距為 2,650mm，空車重達 1,590kg。外觀擁有車系一貫乖張的侵略線條，車頭具有當時標誌性的梯形家族化水箱護罩，鋁合金引擎蓋能見可有效散熱的通風口，兩側具有 Xenon HID 頭燈，前後左右則可看到經過風洞測試的空力套件，車頭及尾廂右下角貼有 Mitsubishi Racing 金屬銘牌以驗明正身，排氣尾管採取雙邊單出的配置，足踏 18 吋 BBS 鍛造鋁合金輪圈搭配 245/45 輪胎。
外觀擁有車系一貫乖張的侵略線條。
兩側具有 Xenon HID 頭燈，霧燈設於保險桿上。
引擎蓋以鋁合金打造，重量相當輕盈，並擁有協助引擎散熱的通風口構造。
車頭具有當時標誌性的梯形家族化水箱護罩。
車頭及尾廂上貼有代表 Mitsubishi Racing 的金屬銘牌以驗明正身。
Mitsubishi Lancer Evolution X MR SST 車身尺碼分別為 4,495x1,810x1,480mm，軸距為 2,650mm，空車重達 1,590kg。
車門把手設有免鑰匙啟閉按鍵，方便駕駛及乘客上下車。
配置 18 吋 BBS 鍛造鋁合金輪圈搭配 Brembo 前四/後二卡鉗，輪胎規格為 245/45R18。
輪弧上設有空氣力學的通風口。
運動感十足的側裙設計。
尾廂上設有相對低調的鴨尾擾流板。
下方具有充滿張力的 Diffuser 以及雙邊單出的排氣尾管。內裝部分以黑色作為主要鋪陳，為了增強運動感，前座採用全真皮 Recaro 電熱跑車座椅，中控台採用亮黑色飾版處理，駕駛前方享有多功能的三輻式方向盤，儀表採雙環式設計並在中央具有行車資訊彩色數位顯示幕，排檔桿及手煞車上具有車型名稱字樣，另配有觸控式 Mitsubishi Multi Communication System 影音系統、Rockford Fosgate 音響系統、電動天窗、恆溫空調等。安全科技方面，配備了AYC 主動式偏擺控制系統、AC 主動式中央差速、ASC 主動式車身穩定系統、S-AWC 先進全輪控制，同時也擁有定速裝置。
內裝部分以黑色作為主要鋪陳，中控台採用亮黑色飾版處理。
方向盤採真圓三輻式設計，具兩向調整，後方有固定式換檔撥片。
左側可控制音樂、電話等功能。
右方則用來控制定速系統。
儀表採雙環式設計並在中央具有行車資訊彩色數位顯示幕。
油門及煞車踏板具金屬點綴，質感提升。
儀表台中央配置觸控式 Mitsubishi Multi Communication System 影音系統，可播放 CD 及藍牙音訊。
恆溫空調採旋鈕式設計，相當簡單明瞭。
Twin Clutch SST 變速箱採金屬飾面鋪陳，下方可做 Normal 及 Sport 模式切換。
車型字樣在各個角落都能看到。
按下 S-AWC 先進全輪控制鈕後，可做 Tarmac、Gravel、Snow 等地形模式切換。
中央設有兩個杯架。
車頂具有電動天窗。
配備 Rockford Fosgate 音響系統，在後車箱裡還有個重低音喇叭。
前排享有全真皮 Recaro 電熱跑車座椅，坐起來包覆性極強，在激烈操駕時能提供良好的支撐性。
後排依然提供良好的空間表現，不過沒有冷氣出風口。
基於增強車體剛性，座椅與尾廂之間具有鋼架結構，亦不能做椅背傾倒，空間較普同 Lancer 受限更多。
雨刷水容器及電池皆被移置尾廂以達到更好的前後配重。
障板下方配有一顆小型備胎。動力系統搭載 4B11T 型直列四缸渦輪增壓汽油引擎，採用鋁合金缸體，具 MIVEC ( Mitsubishi Innovative Valve timing Eletronic Control system ) 進 / 排氣皆可變的可變汽門正時技術和鈦合金渦輪增壓器，配上六速雙離合自手排變速箱 (Twin Clutch Sport Shift Transmission) 以及 S-AWC 四輪驅動系統，於 6,500rpm 可輸出 291hp 最大馬力，並在 4,000rpm 時爆發 300Nm 峰值扭力，改裝潛力也相當高。底盤部分擁有 Bilstein 前後單筒式避震器、Eibach 彈簧與 Brembo 製造的兩片式大直徑通風盤煞車碟盤與高性能輪胎。
4B11T 型直列四缸渦輪增壓汽油引擎採用鋁合金缸體，改裝潛力極高。
引擎拉桿採三點式固定，可大幅提升車體剛性。發動 4B11T 這顆名機將充滿過往情懷的 Evolution X MR 開上路，原始的燃爆聲加上渦輪增壓器洩壓聲相信已經讓不少人陶醉，重手的轉向手感以及扎實的車體剛性在相較於現今市場上的性能車來說，機械感十分濃厚，在高速時更是異常的穩定；S-AWC 四輪驅動系統則提供優異的加速及操控表現，在彎道上依然犀利，可說是寶刀未老；雙離合自手排變速箱的表現也無可挑剔，自排時方便日常代步，滑順無頓挫，但在激烈操駕時，換檔迅速、隨傳隨到，就像傳統手排車的回饋，不過在靜止起步時仍會稍微往後滑，這點必須要多加注意。畢竟身為性能取向的車款，韻味猶存的它在經過不平路面時，車室多少會有組件之間碰撞所產生的聲響，但避震器的反應卻出乎意料地舒適，保有四門房車的乘坐品質。
Evolution 這樣的名稱在過去紅遍大街小巷，再加上各種影視作品的渲染，在國內的車迷不佔少數，僅可惜當初在市場上的銷售表現並不理想，叫好不叫座，成為總代理放棄的車款之一。如今貿易車商大膽引進並花費大量成本及時間進行驗車，讓當年無法擁有的夢想車成為今日追求往日情懷的最好媒介，同時提供現今汽車無法比擬的駕馭感動，相信依然可以吸引到不少忠誠度高的車迷朝聖購入。