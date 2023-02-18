綜效輸出達 800hp　Honda CR-V Hybrid Racer 將在今年 2/28 發表

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目前 Honda 尚未揭露關於 CR-V Hybrid Racer 的詳細規格，不過指出此車構想是來自於 Honda 北美分公司旗下的 Honda Performance Development (HPD) 高性能研發部門與 Auto Development Center (ADC) 汽車研發中心，加上由 North America Auto Design Division of American Honda 設計的造型，其最大綜效馬力可達約 800hp。
外觀方面，CR-V Hybrid Racer 換上碳纖維製作的寬車體空氣力學套件，輪拱上方增加大量通風口，引擎蓋採用快拆式設計，行李廂蓋上也加入大面積的擾流尾翼，後保險桿配置大型擴散器，而搭配的輪圈採用前後配的樣式，可看出後輪的 offset 值較前輪小上許多。
進入車輛內部，可發現 CR-V Hybrid Racer 換上與 LMDh 賽車相仿的方向盤，中央整合行車資訊螢幕，而從後半部車身可掀起的情況來看，其動力總成應是設置於駕駛座後方區域，而非一般的引擎室內，其引擎採用「紅頭」塗裝，搭配競技取向的油電混合動力，綜效輸出將達 800hp 之譜。
第六代 CR-V 車系最早於去年 (2022) 7 月率先發表美規車型，主打 Hybrid 油電動力，原廠預估將佔 CR-V 車系年銷售總量的 50%，接下來將登場的 CR-V Hybrid Racer 以高達 800hp 的動力搭配競技取向的外觀登場，勢必將西掀起話題，而 7Car<小七車觀點> 也將持續追蹤第六代 CR-V 導入國內的最新消息。