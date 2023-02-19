預計 3/1 首發 Volkswagen 釋出 ID.3 最新預告

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Volkswagen 原廠正式宣告第二代 ID.3 將於 3/1 正式登場。第二代 ID.3 建構於 MEB 純電模組化平台，擁有更銳利的外觀造型，可進一步與燃油車款做出區隔。從這次官方最新的預告圖當中，可以看到新款 ID.3 的尾燈加入全新的矩陣式燈組，內部還含有可變化的 X 燈形來添增其魅力。結合先前官方釋出的設計草圖，第二代 ID.3 整體視覺上的變化其實不算太大，但在細節之處都可以看出與舊款的不同之處。
內裝部份將採用純素皮革（非動物性材料），以呼應時下重視永續的理念。此外，原廠也指出第二代 ID.3 的配備水準將得到明顯提升，除了擁有更優異的充電體驗，亦標配最新世代 12 吋車載多媒體系統（支援 OTA 更新），另外車內也將導入更多實用性的設計，如中央鞍座重新設計後可容納兩組杯架，後行李艙亦將加入常見的可拆式底板，大幅提升日常使用的便利性。駕駛輔助系統機能同樣齊全，買家甚至可選配 Travel Assist with Swarm Data 及記憶自動停車。
第二代 ID.3 目前於德國當地提供 Life、Business、Style、Max 及 Tour 五種編成，於去年 12 月已經開放當地消費者訂購，報價 43,995 歐元起（折合新台幣約 144 萬元起），預計最快 2023 年第四季交付買家。有關全新 ID.3 後續的相關訊息，本站將持續追蹤。