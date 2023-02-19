把握上午陽光！午後溫差狂掉6度 明上班日厭世濕冷又來
今（19）天相較前幾日明顯溫暖許多，白天久違地迎接溫暖陽光，北部地區也來到攝氏21-23度，可說是補班後的小確幸。不過千萬別因此就掉以輕心，天氣風險管理開發公司總經理、氣象達人彭啟明示警，中午過後東北季風就將明顯增強，北部地區、東半部地區將轉涼有雨，夜間低溫恐會掉到攝氏15-16度，其中北海岸、北部山區、宜蘭地區迎風面降雨尤為明顯；中南部地區則較不受影響。東北季風將持續影響到週一（2/20）開工上班日，週二（2/21）夜間可能迎來這波最低溫（攝氏13-14度），請民眾務必注意溫差變化。
生活消費中心/綜合報導
天氣風險公司預估，今天白天北部地區迎來陽光，最高溫來到攝氏21-23度，中南部地區更為舒適，來到攝氏25-27度；東部地區則也有攝氏22-24度。不過由於中午過後將有一波東北季風侵襲，各地夜間會降至攝氏15-16度，早晚溫差至少攝氏6度起跳，呼籲敏感民眾外出務必當心。
不過天氣風險也指出，雖然這波冷空氣對中、南台灣影響不大，但由於環境風速微弱，污染物容易累積，導致中南部地區空氣品質不佳，預期整天都是對敏感族群不健康等級，建議民眾外出還是口罩戴緊緊。
另一方面，明天上班日似乎又要是壞天氣了。受東北季風持續影響，北部、東北部地區雲多有雨，氣溫也明顯較涼，區內各地最高溫降至攝氏16-17度，其中又以北海岸、北部山區、宜蘭降雨較為明顯；中南部地區高溫降到攝氏22-26度，東半部地區降到攝氏22度左右，明顯感覺轉涼。低溫方面，各地都在攝氏14-15度，感受寒冷。
到了週二是這波冷空氣最冷時機，各地夜間低溫約只有攝氏13-14度而已，空曠地區或山區可能有接近10度左右低溫。不過到了週二白天又會逐漸回溫，天氣也會逐漸好轉，晝夜溫差大請民眾還是務必當心。