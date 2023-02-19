【油價公告】中油、台塑宣布明(20)日起國內汽、柴油各調降 0.1 元

台灣中油台灣中油公司自明（20）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.4元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.3元及1.9元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.2元及1.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.1元及1.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.3元及1.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。
台塑石化台塑石油表示，受到俄羅斯計畫3月減產原油每日50萬桶，以及美國宣布再釋出戰略儲油2,600萬桶、上週原油庫存驟增1,630萬桶等因素影響，本週國際油價先漲後跌，週均價小幅上漲，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2023年2月20日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升。