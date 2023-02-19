Ford Tourneo Connect No.003 ---- 黏貼隔熱紙、安裝電子後視鏡

配備細部調整 Ford Equator 新領裕預告登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Ford 中國大陸合資品牌江鈴福特於 2021 年首度推出了針對當地市場開發的三排座休旅車 Equator 領裕，不過僅隔兩年的時間，近期官方再度宣布推出新領裕，主要針對內裝配備進行升級，並且將新增更多的個性化套件，預計在 2/24 於當地市場正式上市。

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Ford 針對中國大陸市場開發的三排座休旅車 Equator 領裕將推出新年式車型。
Ford Equator 尺寸介於 Everest 與 Explorer 之間，長寬高分別是 4,905mm x 1,930mm x 1,755mm，軸距為 2,865mm。外觀上，Equator 有別於其他海外市場車型不同的風格設計，換上符合當地喜好的外型表現。最顯眼的部分在於車頭採用了分離式大燈設計，而在這次新年式車型上，原廠將提供三種不同造型的水箱護罩樣式，同時車尾的徽飾及燈組等細節都會進行調整。

在座艙表現方面，新年式車型依舊維持雙色皮革材質、軟質塑膠來鋪陳，奠定最基礎的豪華氛圍，不過這次座椅材質上改採淺棕+白灰雙車以及透氣皮革來包覆。配備上，中控台具備兩組 12.3 吋液晶螢幕，多媒體系統內建騰訊 TAI 3.0 汽車智能系統，擁有 AR 虛擬實景導航功能、App 遠端遙控與多人記憶藍芽數位鑰匙，同時 Co-Pilot360 系統也是全車系的標準配置。座椅鋪陳方面，Equator 採用三排2+2+3 的設計，第二排為兩張獨立座椅，擁有扶手、座椅加熱和通風功能，而第三排座椅則具備 6/4 分離的機能，至於原有的 6 人座車型則預計將取消。

動力表現上，Equator 採用 2.0L EcoBoost225 渦輪增壓引擎，搭配 6 速雙離合器變速箱，最大馬力為 225ps。

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