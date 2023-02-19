鍾明潓翻身成「保時捷女銷售處長」 職涯經驗推她一把
《TVBS看板人物》此次特別邀請保時捷全球首位女銷售處長鍾明潓，她在充滿陽剛氣息的汽車產業中，突破了「性別」及「年齡」框架，分享如同方向盤般，轉動不止的職涯經驗，《TVBS看板人物》更是遠赴德國司徒加特，與鍾明潓一同走訪保時捷的故鄉，成為台灣獨家採訪德國保時捷的電視媒體。
記者侯家瑜/綜合報導
從小就是車迷的鍾明潓，表示會觀察爸爸開車的一舉一動，像是如何操控方向盤、轉彎及轉檔等，甚至認路細節全都記錄在腦袋裡，熱愛程度可見一斑，不過如此喜愛車子的鍾明潓，卻沒有直接踏上汽車產業，她先是到瑞士就讀飯店管理，畢業後在飯店前台接待，在一切看似順利的飯店工作，個性積極的她決心給自己一個嘗試機會，毅然轉往報關工作，當主持人方念華好奇問道，跳脫舒適圈時都沒有一絲疑惑嗎？鍾明潓笑著坦言曾疑惑過10秒，不過也堅信開心的動力，會讓自己更加地強大。
從報關基層工作做起的鍾明潓，自覺要像海綿一樣，不停地吸收跟學習，中途靠著不斷的主動爭取，一步步成為全球銷售處長，近年鍾明潓於台灣開創全新保時捷市場，方念華問及感受如何，鍾明潓認為因為沒有人做過，可以毫無包袱地從零開始，不過也自認要抱持著開創性心態並盡力去做，不要產生一絲後悔。