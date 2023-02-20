首款北美組裝生產 Genesis Electrified GV70 北美上市

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Genesis Electrified GV70 為品牌首款在北美組裝生產的新車。Electrified GV70 是基於燃油版 GV70 衍生而來的純電車型，亦是繼 GV60 和 Electrified G80 推出後的第三款純電車，在外型上與燃油車型並沒有太大的差異，同樣強調 Athletic Elegance 理念，車頭由碩大的盾型 Crest 網狀水箱護罩佔據，兩側配置四條水平 LED 燈條設計，下方進氣口採較平滑的造型以降低風阻。車側上由一條曲線貫穿，營造出更為優雅的氣質。平滑整潔的車尾則同樣套用雙橫柵 LED 尾燈的設計。
內裝方面，Electrified GV70 的操作介面以駕駛為導向，座艙材質大量選用環保且永續的用料，也擁有 ANC-R 主動式降噪系統來改善行車品質，尾廂具有 503 公升的載物容積。
動力上，Electrified GV70 採用前後軸雙馬達以及 77.4 kWh 電池組，支援 Disconnector Actuator System (DAS) 來切換二驅或四驅，最大可輸出 320 kW 最大馬力及 700 Nm 峰值扭力，切換至 Boost Mode 後零至 100km/h 僅需 4.2秒。另外也支援 e-Terrain Mode 地形控制系統、i-Pedal 單踏板駕駛系統及透過鏡頭偵測及導航圖資預先調整懸吊系統的 Preview Electronic Control Suspension (Pre-view ECS) 功能。
充電方面，Electrified GV70 採用 400V / 800V 架構，最大功率達 350kW，可以在 18 分鐘內將電池從 10% 充電至 80%，在南韓測試標準中則有 400 公里的滿電最高續航里程。另外還支援 V2L (Vehicle to Load) 技術作為 110V/220V 電源供應之用。
Genesis 承諾從 2025 年開始推出的所有新車都將是純電動車，預計到 2030 年旗下車型陣容都將僅有純電車的選擇。而 Genesis 也正致力於 2035 年實現碳中和目標。