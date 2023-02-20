改採 Yaris 為基礎 Mitsuoka 光岡推出新一代 Viewt Story

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Viewt 是光岡汽車最著名的車款，從 1993 年推出首款車型距今已有 30 年的歷史，這次新推出的 Viewt Story 依舊維持源自 Jaguar Mark II 的外觀設計元素，如橢圓直立式水箱罩、雙圓式頭燈及霧燈組，同時包含前保桿等細節均以鍍鉻飾條來點綴。在車側部分仍可以看到 Yaris 原有的輪廓，不過在車身上可以看到額外的鍍鉻曲線點綴，同時輪圈也改採 14 吋鐵圈來搭配。
車尾也完全重新設計，換上單顆造型的圓形 LED 尾燈，方向燈及倒車燈則下移至保桿下方，周圍也加入鍍鉻飾條點綴。
內裝方面則是針對座椅、儀表板和車門飾板進行重新裝飾來與復古的外觀相呼應，方向盤上則改採 Mitsuoka 廠徽。除此之外，其餘都是沿用 Yaris 既有的鋪陳與設定，包括多媒體娛樂系統和 Toyota Safety Sense 等配備。
動力上提供 1.0 升和 1.5 升三缸汽油引擎，以及 1.5 升混合動力，並有六速手排、CVT 變速箱或 eCVT 變速系統，根據需求車主可以選擇前輪 (2WD) 或者四輪 (4WD) 驅動。
Mitsuoka 光岡一向只有右駕車型供應，並且長年以日本市場為經營重點，台灣多年來一直有業者自日本導入光岡車種，無論是以零件名義進口後以 March 改裝，或是直接進行「右改左」工程，在台灣都有一定數量，雖然不常見，但對於少數玩家而言，這並非陌生的品牌。