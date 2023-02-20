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絕對的黑化 Volvo XC60 Black Edition 歐洲登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
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7Car 小七車觀點

Volvo 日前宣布推出全新 XC60 Black Edition 特仕車型，該車型是由德國部門操刀設計，針對內裝與外觀進行黑化，未來將在歐洲市場推出，並提供 B5 AWD、T6 AWD 和T8 AWD 等動力，建議售價落在 6.17 萬至 7.86 萬歐元間(約合新台幣 200.1 萬~256 萬)。

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XC60 Black Edition 外觀上以 R-Design 套件為基礎，車色上僅提供 Onyx Black Metallic 金屬黑色，同時全車外觀細節均採用黑化處理，包含車頭換上亮黑水箱罩搭配亮黑色廠徽，車側配有亮黑色窗框及 21 吋亮黑色鋁合金輪圈，車尾擁有亮黑色銘牌及深色排氣尾管。

內裝方面也換上無煙煤色的色調來與外觀相呼應，並搭配鋁合金飾板，配備上自然搭載了Google 車載資訊娛樂系統，新版 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、高解析及介面優化的 9 吋整合觸控螢幕、新版 PAII 啟動方式、觸控式天窗控制等、可起步通知、自動限速系統及後方偵測暨主動煞車系統 (Rear Auto Brake) 等。

現行 Volvo XC60推出迄今已有 6年的時間，而下一代車型預計將成文純電動車型。而這次的 XC60 Black Edition 的推出也是希望在產品生命週期的末期，依舊可以透過個性化來吸引消費者的目光。

在國內市場方面，Volvo XC60 車系共分為 B4 Plus、B5 AWD Ultimate、Recharge T8 AWD Plus、Recharge T8 AWD Ultimate 及 Recharge T8 AWD Polestar Engineered 五種編成，也具有 Onyx Black 瑪瑙黑的車色選項，不過整體的黑化程度並未如 XC60 Black Edition 那般徹底。而 Volvo 去年也曾在北美市場推出 S60 Black Edition，僅生產不到 450 輛。

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