Peugeot e-2008 No.003 ---- 熟悉的小盤徑方向盤

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e-2008 所採用的小盤徑方向盤其實源自於隨初代 208 誕生的 i-Cockpit 座艙概念，藉由縮小方向盤盤徑，可將儀錶板挪至較高的位置，營造類似 HUD 的效果。在 e-2008 上，其方向盤位置具備手動四向調整，實際入座後並不難調整至合適並符合人體工學的座姿，且視野範圍依舊不俗，只是 e-2008 儀錶板與方向盤間的相對位置與多數車款畢竟不同，對於部份初次接觸的使用者可能需一段時間習慣。
握感方面，e-2008 方向盤的表現同樣優異，與其它採用小盤徑方向盤的Peugeot 車款相仿，其 3、9 點鐘方向具備指扣設計，兩側亦採用打孔材質包覆，實際駕馭頗符合人體工學。視覺方面，由於 e-2008 現階段在台灣僅引進GT Pack 編成，方向盤底部可見鍍鉻鑲嵌 GT 字樣，盤徑內環亦具備黃綠色車縫線，能點綴些許精緻而運動的氣息。
操作機能部份，e-2008 的方向盤與本站目前長測中的 Peugeot 3008 相同，左側主要為音響音量控制、聲控及儀錶顯示式樣切換，右側則為音源選擇、選曲及通話功能，對小七哥來說整體使用上堪稱無縫接軌。近期車輛使用情形方面，e-2008仍擔綱小七哥本人代步使用，而值得一提的是，在小七哥的安排下，該車目前已完成首次環島任務，詳細情形將持續彙報。