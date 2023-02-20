Peugeot 3008 No.029 ---- 山路駕馭體驗

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此輛 3008 採用的 DV5RC 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎具備 1,499cc 的排氣量，可在 3,750rpm 時輸出 130bhp 最大馬力，在 1,750rpm 時輸出 30.6kg-m 峰值扭力，搭配 EAT8 8 速手自排變速箱及前輪驅動，面對爬坡時，油門正常踩踏即可獲得足夠的推力，而且變速箱的邏輯算是聰明，可適當的將轉速維持在扭力最豐沛的區間，相較於駕駛汽油的車型擁有更輕鬆的上坡感受，通常小七哥還會使用換檔撥片來進行退檔，進一步讓上坡的過程更為順暢，下坡也善用降檔來產生引擎煞車效果。
底盤表現方面，3008 雖然與前一輛長期測試車輛 C5 Aircross 採用相同的 EMP2 模組化平台打造，但其路感回饋更為硬朗，且轉向反應也更為俐落，與 C5 Aircross 的軟調舒適取向有所差異，因此在山路行駛時，3008 的過彎能力以 SUV 車款來說達到水準之上，車身側傾雖無法完全避免，但也不致於造成車內乘員的不適，且其後非獨立懸吊對於路面高低落差的處理能力，並不遜於採用獨立懸吊的車款太多，展現出 Peugeot 對於山路操駕的調校功力。
本週使用情形方面，3008 主要是由小七哥駕駛，作為日常通勤與公務往返等用途，而油耗資訊部分因先前此車借出予小七哥的友人使用超過 1 個月，而未有相關記錄，本站將在近期完成加油及計算後，將油耗數據與讀者們分享。