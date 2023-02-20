勇腳伯追到媽祖了！粉紅超跑「停轎賜福」 畫面信徒噴淚
一年一度的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，今天是最後一日，預計今（20）日下午4時回宮，然而值得一提的是，一名小腿萎縮的阿伯，過去幾年每次都有參加進香活動，雖然行動不便仍然不放棄的跟隨媽祖，媽祖也看見阿伯的誠心，還特地為了他停轎祈福！讓不少香燈腳感到非常感動。
編輯中心/綜合報導
日前在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」就有網友貼出一位阿伯孤獨的身影，原來這位阿伯因為小腿萎縮的緣故，沒辦法像一般人一樣行走敏捷，只能以較慢的步伐追隨媽祖，還有貨車司機因為擔心阿伯的安危，還特別開車燈為阿伯照路！暖心舉動掀起討論，也有不少人佩服阿伯的誠心。
而有內行人也透露，阿伯已經連續8年都參與進香旅程，而就在「粉紅超跑」返程路上，正巧就遇到這位阿伯，有信徒當時也在場，指出「阿伯的誠心，媽祖婆看到了，特地停轎為他賜福」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「超級感動天啊！媽祖慈悲啊」、「阿伯明年見喔！你超棒的」、「畫面太感人了啦TAT」、「阿伯的誠心感動了慈悲的媽祖，受到了媽祖的疼惜，祝願阿伯身體健康，平安順利」、「真正的永腳阿伯！超讚啦」、「真正的勇腳阿伯，太厲害了，忍痛一步一腳印！追隨媽祖徒步進香」、「好感動，媽祖娘娘慈悲，祝阿伯平安健康，也祝福曾經協助過阿伯的眾多善心人士」。（編輯：張嘉哲）