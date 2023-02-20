新增駕駛座 SRS 輔助氣囊及除霧後視鏡　Hino 700 系列導入 12 速自手排變速系統

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Hino 700 系列大型貨車擁有鍍鉻水箱護罩搭配倒勾式 LED 頭尾燈組。車室以棕黃為顏色基調，具備多樣置物配置、睡床等舒適性配備，駕駛座以加強對腰部、腿部支撐，減低長途行駛的疲勞。前方的多功能 4 輻式方向盤上整合 7 吋彩色多功能資訊顯示幕控制開關。全車系配有 PCS 預警式防護系統、LDWS 車道偏離警示系統、ACC 主動式車距維持系統、VSC 車輛穩定系統、數位式行車記錄器等多項安全防護系統/配備，自手排車型更新增駕駛座 SRS 輔助氣囊及除霧後視鏡等。
全新導入符合六期排放法規的 E13C 12,913c.c. 直列 6 缸水冷式電腦控制柴油直噴渦輪增壓引擎，擁有 410ps/1,400~1,800rpm 最大馬力，以及 220kgm/1,100~1,300rpm 峰值扭力，搭配 M112 自手排變速系統，具備前進 12 檔、後退 2 檔，換檔採用旋鈕式設計，可輕鬆切換 N、D、R 檔與 D、R 的 Slow 模式。4X2 曳引車更新增四顆空氣氣囊懸吊系統車型，提供更舒適的乘載品質。
和泰汽車日前表示 Hino 商用車、Toyota 商旅車於 2022 年3.49噸 (含) 以上市場登錄 7,491 台，市佔率達 32.4%，贏得商用車總市場銷售冠軍。同時亦宣布將於 3/14 (二) 舉辦「2023年商用車巡迴展」活動，分別於桃園、台中、台南、高雄、宜蘭、花蓮共 8 場次巡迴展出各種最新車款，展示車輛將包含全新配備 Hino 六期安規系列車型、功能多樣化的各式完成車、Toyota 商旅車及大型巴士等，是頭家朋友們的最佳賞車時機。