舊 Transit 平台變身純電車 江鈴特順 Teshun Touring EV 登場

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江鈴汽車近日針對旗下商用特順車系推出全新純電車型。然而近期 JMC 江鈴汽車宣布推出 Teshun Touring EV 特順純電版本，並提供包含短軸/長軸、低頂/中頂/高頂、廂式貨車/物流車等多種車身形式。在外觀上與燃油車型變化不大，僅有中央的水箱罩改為半封閉樣式，上方還有藍色的 EV 字樣代表純電身分。
車尾部分，則可以進一步看到 Transit 較為原始的造型，尾門上則貼有”江鈴特順”及“JMC EV”的徽飾，尺碼上，短軸車型軸距為 2,835mm，長軸車型為 3,570mm，其中低頂車型長寬高分別是 4,944mm x 1,972mm x 2,025mm，中頂車型為 4,944mm x 1,972mm x 2,215mm，高頂車型為5,696mm x 1,972mm x 2,625mm。
Teshun Touring EV 搭載容量為 65 kWh 電池組， 原廠稱可提供約 300 公里的續航里程（根據中國 CLTC 循環測試）。動力上採用單顆馬達設定，具有 163 匹最大馬力（120KW）和 320 牛頓米最大扭力。充電表現方面充至 80% 需要 40 分鐘，而 0-100km/h 的加速時間大約為 15 秒。
現行江鈴特順於 2021 年進行改款，換上更為現代化的車頭造型，而除了新增這次推出的純電車型之外，還提供 2.8 升渦輪增壓柴油動力，最大輸出為 122 匹。