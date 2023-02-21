追加油電車型 廣汽本田 Honda ZR-V e:HEV 正式登場

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廣汽本田宣布推出 ZR-V e:HEV 車型。首先在外觀部分，ZR-V e:HEV 相比燃油車型，其水箱護罩從原本的蜂巢狀變為直立式格柵設計，兩側的通風孔造型變得更小。同時包含輪圈、後視鏡外蓋等部位都與燃油車型有所不同。至於車輛方面則保持不變，但尾門上多出了 e:HEV專屬徽飾來表示其油電的身份。
內裝整體佈局並沒有變化，僅有排擋區域採用 Honda 及部份美規車款的電子按鍵式操作方式。配備上全車系搭載 10.1 吋多媒體觸控螢幕，內建最新的 Honda CONNECT 3.0 智導互聯車機系統。其餘配備還包含 10 色可調氣氛燈、通風/記憶座椅、12 揚聲器的BOSE 豪華音響系統、高級卡片式鑰匙、10.2 吋全液晶儀錶板、靜電觸摸式後排 LED 閱讀燈、抬頭顯示系統、環景影像系統、無線充電、電動感應尾門等。
在安全科技上，ZR-V致在全車系搭載前排膝部氣囊，頂規車型則則有後排側氣囊，還換上視野更廣、辨識技術更優異的前廣角攝影鏡頭，能夠偵測出右轉時的對向車、橫穿馬路的自行車、夜間的行人，另外也新增 BSI 盲點偵測系統，以及後視動態提醒系統等。
動力方面，ZR-V e:HEV 搭載第四代i-MMD混合動力系統，採用 2.0L自然進氣引擎，最大馬力為143匹、最大扭力 182牛頓米，馬達最大輸出為 184匹、最大扭力 315 牛頓米，綜效輸出可達203匹，在經過 WLTC測試規範之下，可繳出平均 5.13L/100km或5.26L/100km 的油耗表現。