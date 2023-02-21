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致敬傳奇車型 50 問世周年　Porsche 911 GT3 RS ”Tribute Carrera RS Packag

7Car 小七車觀點

Porsche 近日推出美國市場專屬的限量 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS Package 來向傳奇的 1973 911 Carrera RS 2.7 致敬，建議售價為 312,550 美元 (約合新臺幣 950.4 萬元) 起，購入的車主還可以獲得訂製車牌框以及兩輛 1:43 模型車等多項大禮，交付手續將在幾週內開始。

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外觀方面，911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 的整體設計與 911 GT3 RS Weissach車型並沒有太大的不同，最大不同之處是在於其車身具有專屬的車身彩繪以及細節設計。如車漆主色以白色為基底，分別在前下巴、後視鏡外蓋、車門下方、車尾部等部位均使用了 Python Green 的塗裝，而標準搭載的鎂鋁合金輪圈，車尾部分尾翼下方的 PORSCHE、GT3 RS 徽飾，以及 RS 字樣、美國國旗也採用了相同的顏色。

Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
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Porsche 911 GT3 RS
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Porsche 911 GT3 RS
進入車內，整體以黑色為基礎色調來綠色縫線與外觀呼應，同時綠色縫線在車門飾板、中控台、方向盤、座椅、排檔座等位置也都可以看見。另外，車門踏板上還具有向 Carrera RS 2.7 致敬的字樣，中央扶手上方也採用浮雕的”RS”標誌。另外值得一提的是跑車計時套件的碼表以白色外環包覆，與內裝形成強烈的對比。

Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
動力上同樣搭載 GT3 車型一貫的 4.0L 自然進氣水平對臥六缸引擎，但經過凸輪軸等細部上的調整，其最大馬力提升到 518 匹，並搭配 7 速 PDK 變速箱，0-100km/h 加速時間僅需 3.2 秒，最高時速較一般車型略為退減至 295km/h。國內市場方面，台灣保時捷於 2022 年 8 月 18 日宣布 Porsche 911 GT3 RS 建議售價為新台幣 1,223 萬元起。

Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS
1972 年 Porsche 為了參加 FIA Group 4 賽事，便以當時的 911 S 為基礎，打造出限量 1,580 部的 911 Carrera RS 2.7，以符合「參賽車款年產至少 500 輛」的賽事規範，成為 Porsche 歷史上第一款「RS」，其名即代表德文的「Rennsport」(賽車運動)。主要將車重減輕至 975 kg，造就極速 241 km/h、0-100 km/h 加速僅 5.6 秒的強悍性能。此外，獨特大型鴨尾與寬體後輪拱，也都是 911 Carrera RS 2.7 不容錯認的特徵。

Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT3 RS

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