集科技於一身 油與電之歌　第四代 Nissan X-Trail e-Power 試駕

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本次試駕的是 Nissan e-Pedal X-Trail e-Power，建議售價為新臺幣 151.9 萬元起。第四代 Nissan (Rogue) 於 2020 年 6 月於北美市場率先發表亮相，日本市場甚至因交車時間過長而暫停接單。採用新世代設計語彙，內裝強調 Family hub 理念提供車內乘員更加實用與舒適表現。而裕隆日產則於 2023 年 2 月 14 日選在 Nissan 新店展示中心舉辦全新第四代 X-Trail e-Power 上市發表會，採單一旗艦規格並以日本原裝進口的形式販售，建議售價為新臺幣 151.9 萬元起，更宣布即日起至 3 月 31 日止展開線上預訂活動 (交車期 6 個月以上)，即可享有鋰電池 8 年或 16 萬公里專屬保固。
新在哪裡？
●高強度鋁合金材料的車身鈑件、CMF 模組化底盤，車身強度提升 27%，空氣力學較前代降低 5% Cd。
●採全新車體設計配上 AI 光型 LED 矩陣頭燈和 3D LED 光流尾燈。
●配備 NASA 無重力紓壓座椅 (雙前電動調整)、12.3 吋數位儀錶板、12.3 吋數位影音主機、10.8 吋數位抬頭顯示器、三區恆溫獨立空調、8+1 Bose 訂製音響系統等。
●隔音工程進化：前擋風玻璃及前車窗採用雙層隔音玻璃。
●第二代 e-Power 系統透過引擎為鋰電池充電，搭配可驅動/回收電能來發電的電動馬達以及 e-Pedal 油門煞車整合控制系統，達成接近純電動車的駕馭體驗。
●e-4ORCE 電子四輪驅動系統前馬達可達 204PS/33.7kgm 最大輸出，後軸則有 136PS/19.9kgm，綜效馬力來到 213PS，續航里程達 962 公里，平均油耗為17.5km/L。
第四代 X-Trail 採用高強度鋁合金材料打造車身鈑件，CMF 模組化底盤使車身強度提升 27%。外觀提供 5 種單色選擇和 3 種雙色加價選擇，身形比舊款更加低扁，線條方面猶如第二代 Juke 的設計，採用更犀利的方式呈現，前方採用 V-Motion 黑剛烤水箱護罩設計搭配分離式燈具組合，並擁有 AI 光型 LED 矩陣頭燈和 3D LED 光流尾燈，全車空氣力學較前代降低 5% Cd，A 柱具備懸浮式車頂設計，另外配有無飛濺式雨刷、19吋切削式鋁合金鋼圈、車頂行李架等重點配備。
AI 光型 LED 矩陣頭燈擁有更精確的光束分布與照明亮度，可偵測對向來車與周遭亮度，自動提供最適當的照明光型，維持雙方的行車安全。
黑色鋼琴烤漆搭配全新 V-Motion 鍍鉻飾條點綴，打造新世代的外觀質感。
保險桿下方採用銀色護板搭配鍍鉻點綴，堆疊出吸睛的視覺效果。
Nissan e-Pedal X-Trail e-Power 車身尺碼為 4,680x1,840x1,725mm，軸距為 2,705mm，空車重達 1,877kg。
第四代 Nissan X-Trail e-Power 與現行國產第三代 Nissan X-Trail 比較。
同級對手比較：
電車指標比較：
雙色搭配，創造出典雅質感與個性外觀。
側邊防刮材質上配有鍍鉻飾條，並貼有 e-POWER 字樣金屬銘牌。
19 吋切削式鋁合金鋼圈配上 235/55R19 的 Hankook Ventus S1 Evo3 SUV 節能輪胎。
尾燈採 3D 立體式導光設計，兼具設計美學與行安車全。
後保桿設計與前方相呼應，並將排氣尾管隱藏起來。
外觀提供黑頂晨曦金、黑頂原力灰、黑頂富士白等 3 種雙色選擇 (加價 2 萬)，另有漆墨黑、星盾銀、富士白、原力灰及赤焰紅等 5 種單色烤漆。內裝方面，以精品理念打造數位座艙氛圍，配備 NASA 無重力紓壓座椅 (雙前電動調整)、12.3 吋數位儀錶板、12.3 吋數位影音主機 (附無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto)、10.8 吋數位抬頭顯示器，中央配備電子排檔桿、三區恆溫獨立空調和手機無線充電座。在肅靜工程經過優化，較先前降低 3dB，前擋風玻璃及前車窗採用雙層隔音玻璃，並配置全景式電動天窗、Bose Premium Sound System 音響系統 (9顆) 等。尾廂採平整化設計，配合後座椅背分離傾倒，可擁有 575-1,396L 最大容積表現，也標配足感應電動尾門，滿足方便性。
內裝以精品理念打造數位座艙氛圍，提供黑與橘 (需加價 2 萬) 兩種顏色選擇。
駕駛享有三輻式非真圓多功能方向盤，左方控制音樂項目、右方則為行車輔助、電話等功能鍵，轉向輔助力道輕盈，掌控方向自如。
12.3 吋數位儀錶板整合 3D 立體顯示導航、輔助駕駛、車輛狀態等資訊。
10.8 吋數位抬頭顯示器採用雙曲面技術，提供大尺寸且低失真的高畫質投影影像，駕駛只需移動視線 4 度，即可掌握行車狀況。
12.3 吋數位影音主機內建導航系統，並支援無線/有線 Apple CarPlay ，支援有線 Android Auto，畫質清晰且操作流暢。
前座駕駛、前座乘客與後座空調溫度風量可獨立調整。
配置 Type-C、Type-A 充電口以及無線充電板。
電子排檔桿上方設有 EV 純電模式、e-Pedal 油門煞車整合控制系統控制鍵，下方則為 EPKB 電子駐剎車系統附 Auto Hold，右方則有兩個實用的杯架。懸浮式排檔座下方規劃收納空間，讓車室內的置物空間大幅提升。
儀錶檯具木紋飾板以及金屬料件裝飾，質感優秀。
標配的 Bose Premium 高級音響系統擁有多達 9 個揚聲器，讓聽覺如臨現場般完美呈現。
標配大面積全景式天窗。
於前擋風玻璃與雙前座玻璃，導入雙層隔音玻璃，於兩片玻璃中間熔入高分子隔音材質，有效阻隔外在噪音傳導，並具安全防爆功能。
NASA 無重力紓壓座椅獨特形狀與專利結構可提供駕駛從背部到肩部的持續支撐，減少疲勞，提供尊寵舒適的乘坐感受。並配備雙前座具 8 向電動調整、2 組記憶以及加熱功能。
後排可做前後滑移，底板稍有隆起，中船上設有後座出風口、第三區溫度調節、Type-A/Type-C 充電口。
當身上帶有 I-Key 時，只要對後保險桿下方進行腳踢感應動作，後尾門及自動感應開啟或關閉，取放物品更方便。尾廂採平整化設計，配合後座椅背分離傾倒，可擁有 575-1,396L 最大容積表現。
尾廂內部設有 12V 充電口。
障板下方提供額外置物空間。安全科技方面，標準配備 ProPILOT 智行安全系統，符合 Level 2 半自動駕駛等級，包含 AI 智能駕駛輔助系統、ICC 智慧型全速域定速控制系統、LKA 車道維持輔助系統、TJP 交通永堵輔助系統、AI 光型 LED 矩陣式頭燈、IEB 防追撞緊急煞車系統、P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統、RR-AEB 後方緊急煞車系統、LDP 車道偏移預防系統、VDC 車身動態穩定系統、TCS 循跡防滑系統、HAS 斜坡起步防滑系統、HDC 下坡穩煞輔助功能。另外還有 AVM 360 度環景影像系統、MOD 移動物體偵測系統、LDW 車道偏移警示系統、FCW 前方碰撞預警系統、P-FCW 超視距車輛追撞警示系統、BSW 盲點警示系統、RCTA 後方車側警示系統、DAA 疲勞駕駛警示、TPMS 四輪獨立胎壓顯示偵測系統、緊急煞車警示系統。車身採用 Zone Body 超剛性安全車體、高強度鋁合金防撞樑，標配 6 顆 SRS 安全輔助氣囊。另更與 Bandai Namco 合作開發 PTT 高質感車輛提示音。
AVM 360° 環景影像系統使用四個攝影鏡頭將車體影像整合為 360° 的虛擬鳥瞰圖，同時具備移動物體偵測功能，在車輛倒車時將影像呈現於螢幕，並在偵測到物體時主動警示。動力方面，Nissan 強調 X-Trail e-Power 為「不用充電的電動車」，透過汽油引擎為鋰電池充電，搭配可驅動 / 回收電能來發電的電動馬達以及 e-Pedal 單踏板控制功能，達成接近純電動車的駕馭體驗，兼具節能表現。e-4ORCE 電子四驅穩定系統可使過彎與煞停更加平穩舒適。另外，1.5T VC Turbo 直列三缸引擎壓縮比可在 8.0~14.0 間自動切換，使前馬達擁有 204PS/33.7kgm 最大輸出，後軸則有 136PS/19.9kgm，綜效馬力來到 213PS，續航里程達 962 公里，平均油耗為 17.5km/L。
第四代 Nissan X-Trail e-Power & 現行國產 Nissan X-Trail 比較。
同級對手比較：
電車指標比較：
e-POWER 智能發電系統 100% 純電驅動，由 VC-TURBO 1.5L 引擎發電，無電動車里程焦慮。e-Pedal 油門煞車整合控制系統省去在油門與煞車踏板來回之間的切換，減少疲勞，讓駕駛開車更輕鬆。e-4ORCE 電子四驅穩定系統則以每秒 1 萬次動態調整馬達驅動力，以最佳化的方式分配前後扭力，還可獨立控制各輪煞車以達成更高的過彎極限，讓駕駛在最小幅度修正方向盤的情況下就享有絕佳的操控性與樂趣，剎車時亦能藉由電動馬達電能回收控制。
e-4ORCE 電子四驅穩定系統透過先進電動馬達控制技術，獨立輸出四輪驅動力，提供更好抓地力與更精準循跡性。開著 Nissan X-Trail e-Power 上路，由於內燃機僅作為發電裝置，電量過低時才會開始作動，動力輸出的工作完全由前後軸的電動馬達來負責，故感受上與市面上的純電車型非常相近，馬達出力強（特別是在運動模式），與同級汽油車相較，加速性較為直接，有其優勢。市區及高速引擎啟動充電時，轉速分別為 1600/2000rpm，因為轉速固定，因此引擎聲音雖然可察覺，但相當輕微。當急加速時（如山路爬坡超車），引擎起動供應大電流時，轉速最高僅 4,800rpm，和一般傳統油車的印象差別頗大（無變速反應、引擎轉速不會真的拉很高）。e-4ORCE 電子四驅穩定系統運作速度極快，對於車輛過彎和濕地幫助甚大，和同級車相比四驅效果為其優勢。
車輛行駛 NVH 表現以其價位級距來說，擁有很好的表現。底盤表現山路穩定性頗佳，但懸吊並不如歐系車硬，仍維持日系車較軟的調性，不過在連續彎道或是顛簸路面不會有過多餘震，和上一代相比，底盤維持舒適調性，但穩定性強化許多，不易暈車。內裝質感極佳，配備除了無通風椅外幾乎無可挑剔，以其150萬級距報價來說，雖非物超所值，但應算物有所值，在日系進口中型 SUV 中，雖然價格較高，但產品實力可呼應其售價。
Nissan X-Trail 自 2021 年海外亮相正式亮相後就受到國內消費者的高度重視，甫於去年 (2022) 12/1 至今年 1/8 間展開的「NISSAN e-POWER 鑑賞家」線上行銷活動，經過北中南區的封館預賞會後，X-Trail e-POWER 首批 600 輛年度配額已全數售罄，訂單更達千張，近日發表會則表示已成功向原廠爭取更多供應量，為臺灣中型休旅車市場帶來全新的移動方案，而國產化車型則預估在今年底前會正式上市，未來的銷售表現值得期待。