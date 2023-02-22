追加油電車型 廣汽本田 Honda ZR-V e:HEV 正式登場

久等了 第二代小改款 Pegueot 508 預告登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

現行第二代 Peugeot 508 自 2018 年亮相迄今約莫有 5 年的時光，而在這當中也僅有針對動力系統及配備進行調整，並且推出了 Sport Engineered 高性能油電車型，不過在品牌主推 SUV 車款的節奏下，這款旗艦房車的改款速度較為緩慢，但近日官方終於預告其小改款車型即將登場。

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新款 Peugeot 508 車系將換上全新廠徽與外觀設計。
根據 Peugeot 官方公布的預告圖可以看出展示車款為新款 508 Sport Engineered的部分細節，比如車頭前方的水箱護罩換上的全新的廠徽，前保桿兩側的擾流翼片，以及新樣式的輪圈設計和亮眼的綠黃色對向四活塞煞車卡鉗。

內裝部分預計將採用全新的中控台設計與車載系統，而 508 Sport Engineered 則將藉由灰色真皮、碳纖維飾板以及 Alcantara 等材質相互搭配，以彰顯其性能車的身份。

動力型式上，508 Sport Engineered 預計採用 1.6L 渦輪增壓汽油引擎搭配兩組電動馬達組成的油電系統，搭配 8 速手自排變速箱，最大綜效輸出達到 355hp 之譜，0-100km/h 加速僅需 5.2 秒即可完成，最高極速可達到 250km/h搭配 11.5Kwh 電池組可提供約 42 公里的純電續航里程 (WLTP)。

今年 1 月初的時候，Peugeot  宣布 E-LION PROJECT 品牌電動化戰略，初期目標將在 2023 年為品牌其下所有車款提供電氣化的車型，預計在未來兩年內推出 E-308、E-308 SW、E-408、E-3008 和 E-5008  等電動車。除了強化純電車的布局之外，48V 輕油電技術亦會廣泛應用在旗下燃油車款上，包含 208、2008、308、3008、5008 和 408，直到 2030 年達成在歐洲市場僅販售純電車款的目標。

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