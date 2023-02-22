更多科技配備上身 Hyundai Staria-Load Premium 升級登場

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Hyundai 於澳洲市場針對 Staria-Load 新增 Premium 車型。Staria-Load Premium 相較於入門車型，則是應用了乘用版更多的科技配備，如 LED 頭燈和 LED 燈條、LED 尾燈、17 吋輪圈和智慧電動尾門，車內還有 10.25 吋數位儀錶板、10.25 吋多媒體觸控螢幕、自動恆溫空調系統、引擎啟閉含智慧鑰匙、皮質方向盤、電動收折後視鏡等。
安全性配備方面 Staria-Load 與乘用車型搭載多項電子輔助科技，包括電子手剎車、後方交通路口防撞輔助、盲點防撞輔助、環景系統、智慧限速輔助、多重預防碰撞剎車、車道維持輔助/車道跟蹤輔助、前方預防碰撞輔助、停車距離顯示、安全離車警示、含 Stop & Go 功能的智慧巡航控制系統以及駕駛注意力提醒等。
動力部分，Staria-Load 配置 2.2 升 CRDi 柴油四缸渦輪增壓引擎，搭配 8 速自排變速箱，提供 174hp/3800rpm 最大馬力以及 430Nm/1500~2500rpm 最大扭力。載重上由於 Staria 採用全新的 N3 平台打造，因此車體較過往更輕、剛性更佳，加上後固定軸懸吊、葉片彈簧設計，載重表現達 2,500 公斤。
LCV 輕型商用車在國內以俗稱小發財的平頭小貨車為主流，但在歐陸市場則是以廂型車為大宗，Staria-Load 不僅有平均水準的載重表現，更具備多項安全輔助科技，而 Premium 車型推出後應能再增添不少魅力。