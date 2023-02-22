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不只追求性能、露營車也略懂 ABT 推出 XNH 露營車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

隨著露營風氣的盛行，德國改裝大廠 ABT 近日推出了基於 T6.1 California 為基礎改裝而來的 ABT XNH，具有更動感的外觀設計，內裝亦強化舒適氛圍，最多可乘載 4 名人員。

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ABT 近日推出基於 T6.1 California 打造的 XNH 露營車。
雖然 ABT XNH 出自於 ABT 原廠之手，但該車並未向過往針對動力系統進行升級，實際的改裝僅在外觀加入專屬的空力套件，在車頭方面換上全新的黑色水箱罩設計，保桿下方整合氣壩與和下擾流，側裙和後保險桿也採用了類似的設計，車尾下方亦加入四出排氣尾管，並搭配亮黑色 18 吋鋁圈，同時採用 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 輪胎 (255/45R18)。

此外車身亦可看到露營車專有的套件，ABT XNH 保留 California 具備的彈出式車頂，另提供 Thule Omnistor 4200 遮陽篷選配，可向外延伸至 2,000mm，車尾亦有 Thule 自行車架，最多可以放置三輛自行車。ABT XNH 全車採用黑色飾件，在車身後段還有地形線的彩繪與 Explore New Horizons 的字樣，車身顏色則選用 Ascot Grey  烤漆處理。

進入車內後方，可以看到內部經過大幅度修整，整體已經變成佈置精美的生活空間，Reimo 後排長椅可乘坐三名人員，向下折疊後可瞬間成為雙人的休憩空間，而上方的彈出式車頂亦提供另一組雙人床，使得車內足以容納四人睡眠。

車內還有基於鋁合金框架打造的木質櫥櫃和抽屜 ，內部提供可伸縮水龍頭及不銹鋼水槽、磁性香料架、Amaret 廚刀和實心橡木砧板。同時車內的 Kookoo MoriMori LED 燈最多可提供 10 小時的亮度，並配有多個 USB 插孔和 230V 電源插座。後擋方面還設有百葉窗、閱讀燈和兩組 LED 聚光燈。

動力上採用 2.0 升渦輪柴油引擎，最大馬可發揮 148 匹，並僅提供前輪驅動的選項。ABT XNH 預計今年 5 月開始在漢諾威工廠開始量產，不過配額僅有 500 輛，定價為138,900 歐元起 (約合新台幣 451.7 萬)。

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